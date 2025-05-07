Hava bir türlü ısınmadı: Yarın sağanak yağış 25 ili vuracak!

Mayıs ayında gelmesi beklenen güzel havalar, yerini soğuk ve yağmurlu hava koşullarına bıraktı. Bahar mevsiminin başlangıcında havaların ısınması beklenirken, soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Mayıs Perşembe günü için sağanak yağış beklenen 25 şehri açıkladI.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Hava bir türlü ısınmadı: Yarın sağanak yağış 25 ili vuracak! - Resim: 1

Sıcak havaların gelmesiyle birlikte yazdan kalma günler son zamanlarda pek çok kişiyi sevindirmişti. Ancak, hava durumu beklentilerin aksine ilerlemiyor. MGM tarafından yapılan açıklamaya göre, 8 Mayıs Perşembe günü yurt genelinde 25 şehirde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

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Hava bir türlü ısınmadı: Yarın sağanak yağış 25 ili vuracak! - Resim: 2

İşte, 8 Mayıs Perşembe günü sağanak yağışın etkili olacağı iller:

Bolu


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Hava bir türlü ısınmadı: Yarın sağanak yağış 25 ili vuracak! - Resim: 3

Karabük

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Hava bir türlü ısınmadı: Yarın sağanak yağış 25 ili vuracak! - Resim: 4

Kastamonu

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Hava bir türlü ısınmadı: Yarın sağanak yağış 25 ili vuracak! - Resim: 5

Isparta

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Hava bir türlü ısınmadı: Yarın sağanak yağış 25 ili vuracak! - Resim: 6

Konya

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Hava bir türlü ısınmadı: Yarın sağanak yağış 25 ili vuracak! - Resim: 7

Karaman

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Hava bir türlü ısınmadı: Yarın sağanak yağış 25 ili vuracak! - Resim: 8

Aksaray

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Hava bir türlü ısınmadı: Yarın sağanak yağış 25 ili vuracak! - Resim: 9

Sivas

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Hava bir türlü ısınmadı: Yarın sağanak yağış 25 ili vuracak! - Resim: 10

Kayseri

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Hava bir türlü ısınmadı: Yarın sağanak yağış 25 ili vuracak! - Resim: 11

Malatya

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Hava bir türlü ısınmadı: Yarın sağanak yağış 25 ili vuracak! - Resim: 12

Elazığ

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Hava bir türlü ısınmadı: Yarın sağanak yağış 25 ili vuracak! - Resim: 13

Tunceli

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Hava bir türlü ısınmadı: Yarın sağanak yağış 25 ili vuracak! - Resim: 14

Erzincan

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Hava bir türlü ısınmadı: Yarın sağanak yağış 25 ili vuracak! - Resim: 15

Bayburt

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Hava bir türlü ısınmadı: Yarın sağanak yağış 25 ili vuracak! - Resim: 16

Gümüşhane

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Hava bir türlü ısınmadı: Yarın sağanak yağış 25 ili vuracak! - Resim: 17

Erzurum

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Hava bir türlü ısınmadı: Yarın sağanak yağış 25 ili vuracak! - Resim: 18

Bingöl

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Hava bir türlü ısınmadı: Yarın sağanak yağış 25 ili vuracak! - Resim: 19

Muş

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Hava bir türlü ısınmadı: Yarın sağanak yağış 25 ili vuracak! - Resim: 20

Artvin

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Hava bir türlü ısınmadı: Yarın sağanak yağış 25 ili vuracak! - Resim: 21

Ardahan

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Hava bir türlü ısınmadı: Yarın sağanak yağış 25 ili vuracak! - Resim: 22

Kars

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Hava bir türlü ısınmadı: Yarın sağanak yağış 25 ili vuracak! - Resim: 23

Ağrı

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Hava bir türlü ısınmadı: Yarın sağanak yağış 25 ili vuracak! - Resim: 24

Iğdır

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Hava bir türlü ısınmadı: Yarın sağanak yağış 25 ili vuracak! - Resim: 25

Van

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Hava bir türlü ısınmadı: Yarın sağanak yağış 25 ili vuracak! - Resim: 26

Hakkari

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Hava bir türlü ısınmadı: Yarın sağanak yağış 25 ili vuracak! - Resim: 27

Güzel havaların yerini soğuk ve yağışlı günler alırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, sağanak yağışların yurt genelinde etkisini göstermesi bekleniyor.

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