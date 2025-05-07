Hava bir türlü ısınmadı: Yarın sağanak yağış 25 ili vuracak!

Sıcak havaların gelmesiyle birlikte yazdan kalma günler son zamanlarda pek çok kişiyi sevindirmişti. Ancak, hava durumu beklentilerin aksine ilerlemiyor. MGM tarafından yapılan açıklamaya göre, 8 Mayıs Perşembe günü yurt genelinde 25 şehirde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.