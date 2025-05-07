Hava bir türlü ısınmadı: Yarın sağanak yağış 25 ili vuracak!
Mayıs ayında gelmesi beklenen güzel havalar, yerini soğuk ve yağmurlu hava koşullarına bıraktı. Bahar mevsiminin başlangıcında havaların ısınması beklenirken, soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Mayıs Perşembe günü için sağanak yağış beklenen 25 şehri açıkladI.
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Sıcak havaların gelmesiyle birlikte yazdan kalma günler son zamanlarda pek çok kişiyi sevindirmişti. Ancak, hava durumu beklentilerin aksine ilerlemiyor. MGM tarafından yapılan açıklamaya göre, 8 Mayıs Perşembe günü yurt genelinde 25 şehirde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.
İşte, 8 Mayıs Perşembe günü sağanak yağışın etkili olacağı iller:
Bolu
Karabük
Kastamonu
Isparta
Konya
Karaman
Aksaray
Sivas
Kayseri
Malatya
Elazığ
Tunceli
Erzincan
Bayburt
Gümüşhane
Erzurum
Bingöl
Muş
Artvin
Ardahan
Kars
Ağrı
Iğdır
Van
Hakkari
Güzel havaların yerini soğuk ve yağışlı günler alırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, sağanak yağışların yurt genelinde etkisini göstermesi bekleniyor.