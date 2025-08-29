Hava durumu alarmı: 40 dereceyi aşacak! İşte aşırı sıcak beklenen iller

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü bazı bölgelerde sıcaklıkların 40-45 dereceyi bulması, hissedilen sıcaklıkların ise daha da yükselmesi bekleniyor.

Yağmur Biçen Kaplan
Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması konusunda vatandaşları uyardı. Aşırı sıcaklar nedeniyle bazı bölgelerde rekor seviyelere ulaşılabileceği belirtiliyor.

AŞIRI SICAKLIK BEKLENEN İLLER

Balıkesir ☀️, 

Kütahya 🔥, 

Eskişehir 🌡️, 

Isparta ☀️, 

Burdur 🔥, 

Denizli ☀️, Aydın 🔥,

Manisa 🌡️

Karabük ☀️, Çankırı 🌡️,

Kırıkkale 🔥, 

Amasya ☀️, 

Tokat 🔥, Sivas 🌡️

Artvin ☀️, Gümüşhane 🌡️

Erzincan 🔥, Tunceli ☀️, 

Malatya 🌡️

Adıyaman 🔥, Kahramanmaraş 🌡️, 

Gaziantep 🔥, Şanlıurfa 🔥, 

Mardin ☀️, Şırnak 🔥

Hakkari ☀️, 

Siirt 🔥, 

Batman 🌡️, 

Diyarbakır 🔥, 

Elazığ ☀️, 

Bingöl 🔥, 

Muş 🌡️, 

Ağrı ☀️, 

Iğdır 🔥

Meteoroloji, vatandaşların bol sıvı tüketmeleri, güneş ışınlarının en dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaları ve kronik rahatsızlığı olanların ekstra dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

