Hava durumu ters köşe yaptı! Kasımda güneş yüzünü yeniden gösteriyor

Sabah ve gece saatlerinde Trakya, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz’in iç bölgeleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis görülecek.