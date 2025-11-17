Hava durumu ters köşe yaptı! Kasımda güneş yüzünü yeniden gösteriyor
Hava sıcaklıkları ülke genelinde yeniden yükseliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki günlerde yurt genelinde yağış beklenmediğini açıkladı. İşte bölge bölge hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde yağış beklenmiyor.
Sabah ve gece saatlerinde Trakya, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz’in iç bölgeleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis görülecek.
Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece arasında artması, özellikle kuzeybatı bölgelerinde mevsim normallerinin üzerine çıkması öngörülüyor.
Rüzgar ise güney yönlerden hafif ve orta kuvvette, öğleden sonra ise Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında 40-60 km/saat hızla esecek.
MARMARA BÖLGESİ
Marmara genelinde parçalı bulutlu hava bekleniyor. Sabah saatlerinde Trakya kesiminde sis ve pus etkili olacak.
İstanbul: 20°C – Parçalı bulutlu
Bursa: 24°C – Parçalı bulutlu
Çanakkale: 21°C – Parçalı bulutlu
Kırklareli: 19°C – Parçalı bulutlu
EGE BÖLGESİ
Ege genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde sis ve pus görülecek.
İzmir: 23°C – Parçalı ve az bulutlu
Manisa: 22°C – Parçalı ve az bulutlu
Denizli: 21°C – Parçalı ve az bulutlu
Afyonkarahisar: 17°C – Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Akdeniz’de açık ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis etkili olacak.
Antalya: 24°C – Parçalı ve az bulutlu
Adana: 23°C – Parçalı ve az bulutlu
Hatay: 20°C – Parçalı ve az bulutlu
Isparta: 17°C – Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
İç Anadolu’da parçalı ve az bulutlu hava hakim. Bölgenin güney ve doğusunda sis ve pus bekleniyor.
Ankara: 16°C – Parçalı ve az bulutlu
Konya: 18°C – Parçalı ve az bulutlu
Kayseri: 15°C – Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir: 17°C – Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava görülecek. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus etkili olacak.
Zonguldak: 20°C – Parçalı ve az bulutlu
Bolu: 18°C – Parçalı ve az bulutlu
Düzce: 22°C – Parçalı ve az bulutlu
Sinop: 22°C – Parçalı ve az bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. İç kesimlerde pus ve sis görülecek.
Samsun: 21°C – Parçalı ve az bulutlu
Trabzon: 19°C – Parçalı ve az bulutlu
Rize: 19°C – Parçalı ve az bulutlu
Amasya: 18°C – Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Güneydoğu’da parçalı ve az bulutlu bir hava öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerde pus ve sis bekleniyor.
Gaziantep: 17°C – Parçalı ve az bulutlu
Diyarbakır: 15°C – Parçalı ve az bulutlu
Mardin: 15°C – Parçalı ve az bulutlu
Siirt: 15°C – Parçalı ve az bulutlu