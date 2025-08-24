Hava durumu tersine dönüyor! Sıcaklıklar düşüyor, yağmur geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlerde, ülkenin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bildirildi. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.