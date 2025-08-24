Hava durumu tersine dönüyor! Sıcaklıklar düşüyor, yağmur geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı son rapora göre kuzey ve batı bölgelerinde sıcaklıklar 3 ila 5 derece azalacak. Karadeniz kıyıları başta olmak üzere birçok ilde sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlerde, ülkenin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bildirildi. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.
Rapora göre, ülkenin kuzey ve batı kesimlerinde sıcaklıkların 3 ila 5 derece azalacağı, güney ve doğu bölgelerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji, rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceğini duyurdu.
MARMARA BÖLGESİ
Marmara genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken, bölgenin doğusunda bulutlanma artacak. Yarın öğle saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
Balıkesir: 18°C – 31°C, parçalı ve az bulutlu
Edirne: 20°C – 32°C, parçalı ve az bulutlu
İstanbul: 21°C – 30°C, parçalı ve az bulutlu
Kırklareli: 18°C – 30°C, parçalı ve az bulutlu
EGE BÖLGESİ
Ege Bölgesi genelinde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.
Afyonkarahisar: 17°C – 30°C, az bulutlu ve açık
Denizli: 23°C – 35°C, az bulutlu ve açık
İzmir: 22°C – 35°C, az bulutlu ve açık
Manisa: 22°C – 35°C, az bulutlu ve açık
AKDENİZ BÖLGESİ
Bölge genelinde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor, doğusunda ise parçalı bulutlanma görülecek.
Adana: 25°C – 35°C, parçalı ve az bulutlu
Antalya: 25°C – 31°C, az bulutlu ve açık
Hatay: 25°C – 33°C, parçalı ve az bulutlu
Isparta: 17°C – 34°C, az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
İç Anadolu’da hava az bulutlu ve açık geçecek.
Ankara: 17°C – 31°C, az bulutlu ve açık
Çankırı: 14°C – 33°C, az bulutlu ve açık
Eskişehir: 17°C – 28°C, az bulutlu ve açık
Konya: 21°C – 33°C, az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
Bolu: 14°C – 26°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
Düzce: 17°C – 28°C, parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
Sinop: 20°C – 30°C, parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
Zonguldak: 19°C – 25°C, parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Kıyı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Amasya: 17°C – 31°C, parçalı ve çok bulutlu
Rize: 21°C – 31°C, parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
Samsun: 21°C – 29°C, parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
Trabzon: 22°C – 28°C, parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Bölge genelinde az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunda yer yer parçalı bulutlu hava bekleniyor.
Erzurum: 11°C – 33°C, az bulutlu ve açık
Kars: 10°C – 33°C, parçalı ve az bulutlu
Malatya: 19°C – 37°C, az bulutlu ve açık
Van: 14°C – 30°C, az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık hava hakim olacak.
Diyarbakır: 20°C – 41°C, az bulutlu ve açık
Gaziantep: 24°C – 40°C, az bulutlu ve açık
Mardin: 26°C – 38°C, az bulutlu ve açık
Siirt: 25°C – 41°C, az bulutlu ve açık