Hava kalitesi kritik seviyede! İşte İstanbul'un en kirli ve en temiz ilçeleri
İstanbul’da son günlerde etkisini artıran puslu ve sisli hava, kentteki hava kirliliğini yeniden gündeme getirdi. İşte ilçelerin hava kirliliği oranları...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Sürekli İzleme Merkezi bünyesindeki Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı (NEFES) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Çevre Koruma Müdürlüğü’nün Hava Kalitesi İzleme Merkezi’nden elde edilen verilere göre, İstanbul’un hava kalitesi ilçelere göre değişiklik gösteriyor.
Hava kalitesi izleme istasyonlarından alınan verilere göre İstanbul’daki ilçeler, metreküp hava içindeki partikül madde yoğunluğuna göre farklı kategorilere ayrılıyor.
Hava kalitesi endeksi şu şekilde sıralanıyor:
0-50 arası "Temiz (Yeşil)"
51-100 arası "Orta (Sarı)"
101-150 arası "Hassas (Turuncu)"
151-200 arası "Sağlıksız (Kırmızı)"
201-300 arası "Kötü (Mor)"
301-500 arası "Tehlikeli (Bordo)"
'NEFES' uygulamasındaki istasyon verileri ile Marmara Temiz Hava Merkezi Müdürlükleri (MTHM) verilerine göre, İstanbul'da hava kirliliği oranı yüksek ve düşük olan bölgelerin ölçümleri saat 10.00'da yapıldı.
HANGİ İLÇELERDE HAVA TEMİZ?
Avrupa Yakası’nda en düşük hava kirliliği değerleri şu ilçelerde ölçüldü:
Beylikdüzü - 23 (Temiz - Yeşil)
Sultangazi 1 - 23 (Temiz - Yeşil)
Avcılar - 40 (Temiz - Yeşil)
Arnavutköy - 49 (Temiz - Yeşil)
Anadolu Yakası’nda ise en düşük hava kirliliğine sahip bölgeler Şile ve Adalar oldu.
Şile - 34 (Temiz - Yeşil)
Adalar - 35 (Temiz - Yeşil)
İSTANBUL'UN EN KİRLİ İLÇESİ GÖZTEPE OLDU
Hava kirliliğinin en yüksek olduğu bölge Göztepe D100 oldu. Buradaki hava kirliliği seviyesi 174 olarak ölçülerek "Sağlıksız (Kırmızı)" kategorisinde yer aldı.
Diğer yüksek hava kirliliği değerlerine sahip ilçeler ise şöyle:
Kadıköy - 133 (Hassas - Turuncu)
Sancaktepe - 138 (Hassas - Turuncu)
Kağıthane - 105 (Hassas - Turuncu)
İstanbul'un tüm ilçelerindeki hava kirliliği oranları şu şekilde:
Avrupa Yakası:
Beylikdüzü-23 (İyi-Yeşil)
Sultangazi 1-23 (İyi-Yeşil)
Avcılar-40 (İyi-Yeşil)
Arnavutköy-49 (İyi-Yeşil)
Şirinevler-55 (Orta-Sarı)
Kumköy-55 (Orta-Sarı)
Çatladıkapı-55 (Orta-Sarı)
Beşiktaş-55 (Orta-Sarı)
Alibeyköy-55 (Orta-Sarı)
Maslak-55 (Orta-Sarı)
Sultangazi 3-55 (Orta-Sarı)
Bağcılar-56 (Orta-Sarı)
Sultangazi MTHM-56 (Orta-Sarı)
Esenler-57 (Orta-Sarı),
Başakşehir MTHM-58 (Orta-Sarı)
Yenibosna-64 (Orta-Sarı)
Kağıthane MTHM-65 (Orta-Sarı)
Esenyurt MTHM-69 (Orta-Sarı)
Sarıyer-74 (Orta-Sarı)
Mecidiyeköy MTHM-80 (Orta-Sarı)
Aksaray-82 (Orta-Sarı)
Silivri MTHM-84 (Orta-Sarı)
Kağıthane-105 (Hassas-Turuncu)
Anadolu Yakası:
Şile MTHM-34 (İyi-Yeşil)
Adalar-35 (İyi-Yeşil)
Selimiye-50 (Orta-Sarı)
Ümraniye MTHM-55 (Orta-Sarı)
Kandilli MTHM-55 (Orta-Sarı)
Kandilli-55 (Orta-Sarı)
Sultanbeyli MTHM-55 (Orta-Sarı)
Kartal-55 (Orta-Sarı)
Üsküdar MTHM-56 (Orta-Sarı)
Ümraniye-56 (Orta-Sarı)
Üsküdar-56 (Orta-Sarı)
Tuzla-71 (Orta-Sarı)
Kadıköy-133 (Hassas-Turuncu)
Sancaktepe-138 (Hassas-Turuncu)
Göztepe D100-174 (Sağlıksız-Kırmızı)