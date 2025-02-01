Hava kalitesi kritik seviyede! İşte İstanbul'un en kirli ve en temiz ilçeleri

İstanbul’da son günlerde etkisini artıran puslu ve sisli hava, kentteki hava kirliliğini yeniden gündeme getirdi. İşte ilçelerin hava kirliliği oranları...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Hava kalitesi kritik seviyede! İşte İstanbul'un en kirli ve en temiz ilçeleri - Resim: 1

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Sürekli İzleme Merkezi bünyesindeki Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı (NEFES) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Çevre Koruma Müdürlüğü’nün Hava Kalitesi İzleme Merkezi’nden elde edilen verilere göre, İstanbul’un hava kalitesi ilçelere göre değişiklik gösteriyor.

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Hava kalitesi kritik seviyede! İşte İstanbul'un en kirli ve en temiz ilçeleri - Resim: 2

Hava kalitesi izleme istasyonlarından alınan verilere göre İstanbul’daki ilçeler, metreküp hava içindeki partikül madde yoğunluğuna göre farklı kategorilere ayrılıyor.

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Hava kalitesi kritik seviyede! İşte İstanbul'un en kirli ve en temiz ilçeleri - Resim: 3

Hava kalitesi endeksi şu şekilde sıralanıyor:

0-50 arası "Temiz (Yeşil)"
51-100 arası "Orta (Sarı)"
101-150 arası "Hassas (Turuncu)"
151-200 arası "Sağlıksız (Kırmızı)"
201-300 arası "Kötü (Mor)"
301-500 arası "Tehlikeli (Bordo)"

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Hava kalitesi kritik seviyede! İşte İstanbul'un en kirli ve en temiz ilçeleri - Resim: 4

'NEFES' uygulamasındaki istasyon verileri ile Marmara Temiz Hava Merkezi Müdürlükleri (MTHM) verilerine göre, İstanbul'da hava kirliliği oranı yüksek ve düşük olan bölgelerin ölçümleri saat 10.00'da yapıldı.

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Hava kalitesi kritik seviyede! İşte İstanbul'un en kirli ve en temiz ilçeleri - Resim: 5

HANGİ İLÇELERDE HAVA TEMİZ?

Avrupa Yakası’nda en düşük hava kirliliği değerleri şu ilçelerde ölçüldü:

Beylikdüzü - 23 (Temiz - Yeşil)

Sultangazi 1 - 23 (Temiz - Yeşil)

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Hava kalitesi kritik seviyede! İşte İstanbul'un en kirli ve en temiz ilçeleri - Resim: 6

Avcılar - 40 (Temiz - Yeşil)

Arnavutköy - 49 (Temiz - Yeşil)

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Hava kalitesi kritik seviyede! İşte İstanbul'un en kirli ve en temiz ilçeleri - Resim: 7

Anadolu Yakası’nda ise en düşük hava kirliliğine sahip bölgeler Şile ve Adalar oldu.

Şile - 34 (Temiz - Yeşil)

Adalar - 35 (Temiz - Yeşil)

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Hava kalitesi kritik seviyede! İşte İstanbul'un en kirli ve en temiz ilçeleri - Resim: 8

İSTANBUL'UN EN KİRLİ İLÇESİ GÖZTEPE OLDU

Hava kirliliğinin en yüksek olduğu bölge Göztepe D100 oldu. Buradaki hava kirliliği seviyesi 174 olarak ölçülerek "Sağlıksız (Kırmızı)" kategorisinde yer aldı.

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Hava kalitesi kritik seviyede! İşte İstanbul'un en kirli ve en temiz ilçeleri - Resim: 9

Diğer yüksek hava kirliliği değerlerine sahip ilçeler ise şöyle:

Kadıköy - 133 (Hassas - Turuncu)

Sancaktepe - 138 (Hassas - Turuncu)

Kağıthane - 105 (Hassas - Turuncu)

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Hava kalitesi kritik seviyede! İşte İstanbul'un en kirli ve en temiz ilçeleri - Resim: 10

İstanbul'un tüm ilçelerindeki hava kirliliği oranları şu şekilde:

Avrupa Yakası:

Beylikdüzü-23 (İyi-Yeşil)

Sultangazi 1-23 (İyi-Yeşil)

Avcılar-40 (İyi-Yeşil)

Arnavutköy-49 (İyi-Yeşil)

Şirinevler-55 (Orta-Sarı)

Kumköy-55 (Orta-Sarı)

Çatladıkapı-55 (Orta-Sarı)

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Hava kalitesi kritik seviyede! İşte İstanbul'un en kirli ve en temiz ilçeleri - Resim: 11

 Beşiktaş-55 (Orta-Sarı)

Alibeyköy-55 (Orta-Sarı)

Maslak-55 (Orta-Sarı)

Sultangazi 3-55 (Orta-Sarı)

Bağcılar-56 (Orta-Sarı)

 Sultangazi MTHM-56 (Orta-Sarı)

Esenler-57 (Orta-Sarı), 

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Hava kalitesi kritik seviyede! İşte İstanbul'un en kirli ve en temiz ilçeleri - Resim: 12

Başakşehir MTHM-58 (Orta-Sarı)

Yenibosna-64 (Orta-Sarı)

Kağıthane MTHM-65 (Orta-Sarı)

Esenyurt MTHM-69 (Orta-Sarı)

Sarıyer-74 (Orta-Sarı)

Mecidiyeköy MTHM-80 (Orta-Sarı)

Aksaray-82 (Orta-Sarı)

Silivri MTHM-84 (Orta-Sarı)

Kağıthane-105 (Hassas-Turuncu)

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Hava kalitesi kritik seviyede! İşte İstanbul'un en kirli ve en temiz ilçeleri - Resim: 13

Anadolu Yakası:

Şile MTHM-34 (İyi-Yeşil)

Adalar-35 (İyi-Yeşil)

Selimiye-50 (Orta-Sarı)

Ümraniye MTHM-55 (Orta-Sarı)

Kandilli MTHM-55 (Orta-Sarı)

Kandilli-55 (Orta-Sarı)

Sultanbeyli MTHM-55 (Orta-Sarı)

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Hava kalitesi kritik seviyede! İşte İstanbul'un en kirli ve en temiz ilçeleri - Resim: 14

Kartal-55 (Orta-Sarı)

Üsküdar MTHM-56 (Orta-Sarı)

Ümraniye-56 (Orta-Sarı) 

Üsküdar-56 (Orta-Sarı)

Tuzla-71 (Orta-Sarı)

Kadıköy-133 (Hassas-Turuncu)

Sancaktepe-138 (Hassas-Turuncu)

Göztepe D100-174 (Sağlıksız-Kırmızı)

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