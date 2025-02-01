Hava kalitesi kritik seviyede! İşte İstanbul'un en kirli ve en temiz ilçeleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Sürekli İzleme Merkezi bünyesindeki Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı (NEFES) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Çevre Koruma Müdürlüğü’nün Hava Kalitesi İzleme Merkezi’nden elde edilen verilere göre, İstanbul’un hava kalitesi ilçelere göre değişiklik gösteriyor.