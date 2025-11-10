Hava sıcak ama gökyüzü kararıyor! Meteoroloji bu bölgelere sağanak uyarısı yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftanın ilk gününe ilişkin hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Kuzey ve batı bölgelerinde gök gürültülü sağanak beklenirken, diğer illerde az bulutlu bir hava hakim olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçmesi bekleniyor.

Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale ve İzmir çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık hava hakim olacak.

Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Tahminlere göre rüzgar, genellikle güney yönlerden, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da ise kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

MARMARA

Marmara Bölgesi’nde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken,
Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü yağış görülecek.

Bursa: 23°C, parçalı bulutlu

Çanakkale: 23°C, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İstanbul: 20°C, parçalı bulutlu

Kırklareli: 20°C, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

EGE

Ege Bölgesi genelinde gün içinde parçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren çok bulutlu hava bekleniyor.
İzmir çevresi ile Aydın kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak alacak.

Afyonkarahisar: 18°C, az bulutlu

Denizli: 23°C, parçalı bulutlu

İzmir: 24°C, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

Muğla: 20°C, az bulutlu

AKDENİZ

Akdeniz Bölgesi genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

Adana: 30°C

Antalya: 25°C

Hatay: 27°C

Isparta: 20°C

İÇ ANADOLU

İç Anadolu Bölgesi’nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek.

Ankara: 20°C
Eskişehir: 17°C
Konya: 20°C
Nevşehir: 21°C

KARADENİZ

Batı, Orta ve Doğu Karadeniz genelinde yağış beklenmiyor.

Bolu: 20°C

Düzce: 22°C

Zonguldak: 21°C

Samsun: 19°C

Trabzon: 19°C

Rize: 19°C

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hava açık ve az bulutlu geçecek.

Erzurum: 15°C

Kars: 16°C

Malatya: 20°C

Van: 16°C

Diyarbakır: 24°C

Gaziantep: 25°C

Mardin: 25°C

Siirt: 25°C

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak yağış