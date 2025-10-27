Havalara aldanmayın: Sıcaklıklar yüksek ama fırtına ve sel tehlikesi kapıda!

MARMARA BÖLGESİ

Bölge genelinin parçalı, zamanla çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Trakya'nın kuzeyinden başlamak üzere bölge geneline yayılması ve yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi öngörülüyor. Rüzgarın, bölge genelinde güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde, bölgenin kuzeyinde ise öğle saatlerinden sonra zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 29°C: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ÇANAKKALE °C, 25°C: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İSTANBUL °C, 25°C: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KIRKLARELİ °C, 21°C: Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.