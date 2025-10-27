Havalara aldanmayın: Sıcaklıklar yüksek ama fırtına ve sel tehlikesi kapıda!
Meteoroloji'nin son raporları, Türkiye'nin yeni haftaya hareketli bir havayla başlayacağını ortaya koydu; birçok bölge için kuvvetli yağış ve fırtına uyarıları yapılırken, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu bir gökyüzüyle kaplanacağı öngörülüyor.
Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Sinop haricindeki Batı Karadeniz ile Eskişehir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu yağışlara ek olarak, Ankara ve Çankırı'nın batı ilçeleri, İskenderun Körfezi ve Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii'nin de yağış alması beklenirken, diğer yerlerin az bulutlu olacağı belirtiliyor.
Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Marmara genelinde, gece saatlerinde ise İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli düzeyde etkili olması bekleniyor.
Hava sıcaklığına ilişkin beklentiler, yurt genelinde termometrelerin mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği yönünde.
KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGARA KARŞI DİKKAT!
Yetkililer, beklenen hava olaylarına karşı vatandaşları uyardı. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde Marmara'da, gece saatlerinde ise İzmir ve Manisa çevrelerinde beklenen yerel kuvvetli yağışlar sebebiyle; ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.
Kuvvetli rüzgar için de ayrı bir uyarı yapıldı. Rüzgarın; Marmara ve Ege ile İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra Marmara'nın kuzeyinde kuzeybatı yönlerden esecek kuvvetli (40-60 km/saat) rüzgarın da yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını gerektirdiği belirtildi.
MARMARA BÖLGESİ
Bölge genelinin parçalı, zamanla çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Trakya'nın kuzeyinden başlamak üzere bölge geneline yayılması ve yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi öngörülüyor. Rüzgarın, bölge genelinde güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde, bölgenin kuzeyinde ise öğle saatlerinden sonra zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 29°C: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ÇANAKKALE °C, 25°C: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
İSTANBUL °C, 25°C: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
KIRKLARELİ °C, 21°C: Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
EGE BÖLGESİ
Bölgede havanın parçalı zamanla çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Akşam ve gece saatlerinde Kuzey ve Kıyı Ege'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların; gece saatlerinde özellikle İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı öngörülüyor. Rüzgarın ise bölge genelinde güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 24°C: Parçalı zamanla çok bulutlu.
DENİZLİ °C, 28°C: Parçalı zamanla çok bulutlu.
İZMİR °C, 26°C: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
MUĞLA °C, 23°C: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
AKDENİZ BÖLGESİ
Bölge genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. İskenderun Körfezi ve Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii ile gece saatlerinde Antalya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 28°C: Parçalı bulutlu, iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 25°C: Parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
HATAY °C, 26°C: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ISPARTA °C, 21°C: Parçalı bulutlu.
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Havanın parçalı, zamanla kuzeybatı kesimlerinin çok bulutlu olacağı öngörülüyor. Gece saatlerinde Eskişehir çevreleri ile Ankara ve Çankırı'nın batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 24°C: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ESKİŞEHİR °C, 26°C: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
KONYA °C, 26°C: Parçalı bulutlu.
SİVAS °C, 22°C: Parçalı bulutlu.
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Bölgenin parçalı zamanla çok bulutlu olacağı, akşam ve gece saatlerinde ise bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 25°C: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
DÜZCE °C, 28°C: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
SİNOP °C, 29°C: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ZONGULDAK °C, 28°C: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Bölgenin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 28°C: Parçalı bulutlu.
RİZE °C, 25°C: Parçalı bulutlu.
SAMSUN °C, 28°C: Parçalı bulutlu.
TRABZON °C, 24°C: Parçalı bulutlu.
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Doğu Anadolu Bölgesi'nin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 16°C: Parçalı ve az bulutlu.
KARS °C, 27°C: Parçalı ve az bulutlu.
MALATYA °C, 23°C: Parçalı ve az bulutlu.
VAN °C, 17°C: Parçalı ve az bulutlu.
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Bölgenin parçalı ve az bulutlu geçeceği öngörülüyor.
DİYARBAKIR °C, 26°C: Parçalı ve az bulutlu.
GAZİANTEP °C, 25°C: Parçalı ve az bulutlu.
MARDİN °C, 23°C: Parçalı ve az bulutlu.
SİİRT °C, 24°C: Parçalı ve az bulutlu.
Denizlerdeki hava durumuna ilişkin olarak, Marmara ve Kuzey Ege’de fırtına bekleniyor. Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz ve Güney Ege’de ise fırtınamsı rüzgarın etkili olacağı tahmin ediliyor.