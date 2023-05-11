İzleyicilerden "Hedef KIZILELMA" belgeseline tam not

Baykar tarafından tamamen öz kaynaklarla milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar KIZILELMA'nın hikayesi ile Baykar'ın yaklaşık 20 yıldır devam eden yüksek teknolojiye sahip milli ve özgün insansız hava aracı geliştirme yolculuğunu anlatan belgeselin ilk gösterimi İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.