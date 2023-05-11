İzleyicilerden "Hedef KIZILELMA" belgeseline tam not
Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olan Bayraktar KIZILELMA'nın geliştirilme aşamalarını ve Baykar'ın insansız hava aracı geliştirme yolculuğunu anlatan "Hedef KIZILELMA" belgeseli, ilk gösterimde davetlilerden tam not aldı.
Baykar tarafından tamamen öz kaynaklarla milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar KIZILELMA'nın hikayesi ile Baykar'ın yaklaşık 20 yıldır devam eden yüksek teknolojiye sahip milli ve özgün insansız hava aracı geliştirme yolculuğunu anlatan belgeselin ilk gösterimi İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.
"HEDEF KIZILELMA" BELGESELİ İZLEYİCİLERLE BULUŞTU
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın yanı sıra Baykar çalışanları ve ailelerinin yer aldığı ilk gösterime çok sayıda üst düzey davetli de katıldı.
Yoğun ilgi nedeniyle 3 ayrı salonda gösterimi gerçekleştirilen Hedef KIZILELMA'nın ilk bölümü, izleyicilerden tam not aldı. İzleyicileri duygulandıran belgeseli, katılımcıların sık sık alkışladığı görüldü.
BU BAŞARILARIN HİKAYELEŞTİRİLMESİ ÇOK ÖNEMLİ
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, başarıların arkasındaki hikayeler ve onların hikayeleştirilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: