Hıdırellez ne zaman? Hıdırellez nedir? Nasıl kutlanır? Ne yapılır?
Baharın gelişini müjdeleyen ve Orta Asya ve Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan Hıdırellez mayıs ayının gelmesiyle birlikte araştırılmaya başlandı. 'Hıdırellez ne zaman? Hıdırellez nedir? Nasıl kutlanır? Ne yapılır?' gibi soruların cevabı merak ediliyor. İşte detaylar...
Hıdırellez baharın gelmesiyle birlikte doğanın canlanmasını, üretkenliği ve yaşamın devamlılığını simgelemesiyle biliniyor. Baharın gelişini, aynı zamanda bolluk ve bereketi müjdeleyen Hıdırellez, Orta Asya ve Türk kültüründe de önemli bir yere sahip.
Hıdırellez, 2017 yılında "UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri"ne kaydettirildi. Anadolu'nun yanı sıra Balkan ülkelerinde, Orta Doğu, Irak, Suriye, Kırım, Azerbaycan'da bayram olarak kutlanan Hıdırellez, dünyanın farklı yerlerinde Ağrice, Altı Mayıs, Aya Yorgi, Aziz George, Bahar Bayramı, Ederlez, Eğrice, Eğrilce, Hederlez, Hıdrellez, Hiderlez, Hızır ile İlyas, İderlez, İlk Yaz, Mantifer, Mar Curcos, Ruz-ı Hızır (Hızır Günü) isimleriyle de biliniyor.
HIDIRELLEZ NEDİR?
Her sene coşkuyla ve eğlenceyle yurt genelinde kutlanan Hıdırellez, Türk dünyasında kutlanan mevsimlik bayramlar arasında bulunuyor. Hızır ile İlyas peygamberlerin isimlerinin birleştirilmesiyle oluşan Hıdırellez, İslam kültüründe Hızır'ın ölümsüzlük ve iyilik sembolü olarak kabul edilmesi ve İlyas peygamberin de Yahudi, Hristiyan ve İslam kültüründe yer alan bir peygamber olarak saygı görüyor olması nedeniyle önemli bir dini ve kültürel anlam taşır.
HIDIRELLEZ NASIL KUTLANIR?
Baharın gelmesiyle birlikte kutlanmaya başlanan Hıdırellez, doğanın yeniden canlanmasını, insanların da umutlarını tazelemesini, dualar etmesini ve dileklerinin kabul olmasını istemesini simgelemektedir.