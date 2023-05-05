Hıdırellez ne zaman? Hıdırellez nedir? Nasıl kutlanır? Ne yapılır?

HIDIRELLEZ NEDİR?

Her sene coşkuyla ve eğlenceyle yurt genelinde kutlanan Hıdırellez, Türk dünyasında kutlanan mevsimlik bayramlar arasında bulunuyor. Hızır ile İlyas peygamberlerin isimlerinin birleştirilmesiyle oluşan Hıdırellez, İslam kültüründe Hızır'ın ölümsüzlük ve iyilik sembolü olarak kabul edilmesi ve İlyas peygamberin de Yahudi, Hristiyan ve İslam kültüründe yer alan bir peygamber olarak saygı görüyor olması nedeniyle önemli bir dini ve kültürel anlam taşır.