Hıdırellez nedir? Hıdırellez ne zaman ve nasıl kutlanır?

Hz.Hızır Peygamber ve Hz.İlyas Peygamber her yıl 6 Mayıs'ta buluşur. Bazı inanışlara göre Hz.Hızır Peygamber ve Hz.İlyas Peygamber buluştuklarında Evren 1 saniyeliğine durur. Bunu kimse fark etmez, fark edenlerin dileğinin kabul olacağına inanılır. Tabi ki kimin dileğinin kabul olacağını biz bilemeyiz anlatılan bazı inanışlara göre böyledir. Bunun ile ilgili bir çok hikayeler bulabilirsiniz.