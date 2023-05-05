Hıdırellez nedir? Hıdırellez ne zaman ve nasıl kutlanır?
Baharın gelişinin habercisi olan Hıdırellez çeşitli ritüelleri içerisinde barındırır. Hızır Peygamber'in uğradığı yerlere ve dokunduğu şeylere bereket getirildiği kabul edilen Hıdırellez Bayramı birçok bölgede kabul görür ve çeşitli şekillerde kutlanır.
Hz.Hızır ve Hz.İlyas Peygamberlerin buluştuğu gece olarak inanılan 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece bayram olarak kutlanır.
Bu sene Ay tutulması ile aynı güne denk geliyor. Ay tutulması ile aynı güne denk gelmesi halkın enerji duygusunu daha arttırıyor.
Hz.Hızır Peygamber ve Hz.İlyas Peygamber her yıl 6 Mayıs'ta buluşur. Bazı inanışlara göre Hz.Hızır Peygamber ve Hz.İlyas Peygamber buluştuklarında Evren 1 saniyeliğine durur. Bunu kimse fark etmez, fark edenlerin dileğinin kabul olacağına inanılır. Tabi ki kimin dileğinin kabul olacağını biz bilemeyiz anlatılan bazı inanışlara göre böyledir. Bunun ile ilgili bir çok hikayeler bulabilirsiniz.
BBC Türkçe'nin haberine göre, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), 2017'de Hıdrellez'i 'İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydetti.