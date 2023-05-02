Hulusi Akar o fotoğrafın hikayesini ilk kez anlattı! Herkes nöbet sanıyor ama gerçek bambaşka

'Yıllar önce operasyonlar sürecinde çekilmiş bir fotoğraf. 90’lı yıllar, tugay komutanıyım.O zaman operasyona giderken belli bir noktaya kadar geldikten sonra oradaki karakolda, askeri noktada arkadaşlarımız istirahat eder, sonra operasyon başlar. İşte bu fotoğraf da o bekleme, istirahat anından. Yani nöbette değiller. Operasyon için hazırlık anı. O sırada biz kimin ne ihtiyacı var, eksik bir şey var mı diye dolaşıyoruz. Dolaşırken işte onları uyurken bulduk. Zaten istirahatteydiler. ‘Uyandırmayın’ dedim. O fotoğraf çekildi. Sonra da çok meşhur oldu tabii. Fotoğraftakilerden biri doktordu, diğeri de onun yardımcısı galiba.'