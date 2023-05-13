HÜRJET annelerin elinde büyüyor

Uçak ilk uçuşunu yapana kadar çok kapsamlı çalışmalar yaptıklarını anlatan Saç, şöyle konuştu:

- HÜRJET'in en önemli testlerinden biri ilk güç verme testi. Bu testlerde biz elektrik sistemlerinin doğru çalıştığını test ediyoruz. Daha sonra gelen motor çalıştırma testleri var. Bizim ekibimiz için de çok önemli bir aşamaydı. Ocak ayında motorumuz TUSAŞ testlerine ulaştıktan sonra çok hızlı bir çalışmayla motor entegrasyonu ve ilk motor çalıştırma testini yaptık. 5 gün gibi bir sürede motorun çalışmasına şahit olduk. Bütün alt sistemlerin birbiriyle uyumlu çalışma süreci devam etti. İlk uçuş öncesinde bütün sistemlerin doğru çalıştığını, birbiriyle tam entegre olduğunu, hiçbir sistemde hata görmediğinize emin olmanız gerekiyor. Çünkü hem çok insanın emeğini taşıyorsunuz hem de bir can taşıyorsunuz uçağın içinde. Çok yoğun çalışmalar, çok büyük özveriyle uçak meydana geldi. İlk uçuş günü çok erken saatlerde uçuşu gerçekleştirdik ama sanki normal bir test yapıyormuş gibi çok da fazla heyecana kapılmadan testimizi icra ettik. Allah'a çok şükür çok güzel bir uçuş, çok da güzel bir iniş oldu.