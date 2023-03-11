İGDAŞ İstanbulluları uyardı! AFAD'dan sonra İGDAŞ da SMS yolladı | İGDAŞ'tan İstanbul halkına fırtına uyarısı
AFAD'dan sonra İGDAŞ da İstanbul'da yaşayan vatandaşlara SMS yoluyla önemli bir uyarı mesajı yolladı. Vatandaşlara doğal gaz kullanımı konusunda dikkatli olmaları gerektiği belirtilirken uyumadan önce yapılması gerekenler vurgulandı. İşte detaylar...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 10 Mart Cuma günü İstanbul'da yaşayan vatandaşlara gönderdiği SMS'li uyarı ile hafta sonunda dikkatli olunması gerektiğini vurgulamıştı.
Hafta sonu megakentin büyük kesiminde etkili olması beklenen fırtınalı hava durumu ile ilgili yapılan uyarıda, vatandaşlara dikkatli olmaları gerektiği belirtilmiş ve çatı uçması, ulaşımda aksamalar ve baca zehirlenmesi gibi konulara dikkat çekilmişti.
İGDAŞ'TAN İSTANBUL'DA YAŞAYAN VATANDAŞLARA SMS'Lİ UYARI!
AFAD'ın ardından İGDAŞ'tan da İstanbul'da yaşayan vatandaşların cep telefonlarına SMS yoluyla önemli bir uyarı mesajı gönderildi.
İGDAŞ tarafından atılan mesajda doğal gaz zehirlenmelerine karşı tedbirli olunması gerektiği belirtilirken, "İstanbul için fırtına uyarısı yapılmıştır. Güvenli doğal gaz kullanımı için bacalı cihaz bulunan odada kesinlikle uyumayınız" denildi.