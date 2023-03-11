İGDAŞ İstanbulluları uyardı! AFAD'dan sonra İGDAŞ da SMS yolladı | İGDAŞ'tan İstanbul halkına fırtına uyarısı

Hafta sonu megakentin büyük kesiminde etkili olması beklenen fırtınalı hava durumu ile ilgili yapılan uyarıda, vatandaşlara dikkatli olmaları gerektiği belirtilmiş ve çatı uçması, ulaşımda aksamalar ve baca zehirlenmesi gibi konulara dikkat çekilmişti.