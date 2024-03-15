İki yeni turistik tren rotası geliyor! Manzaraya doyamayacaksınız

Trenin sadece bir ulaşım aracı değil, turizmin canlandırılmasından sanatın çeşitli alanlarının geliştirilmesine kadar çok önemli fırsatlar sunan bir araç olduğunu vurgulayan Uraloğlu, bu doğrultuda Ankara-Kars parkurunda Doğu Ekspresi'ne alternatif olarak turizm amaçlı Turistik Doğu Ekspresi'nin sefere konulduğunu hatırlattı.