İki yeni turistik tren rotası geliyor! Manzaraya doyamayacaksınız
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Turistik Doğu Ekspresi'nin bu yıl toplam 84 tren seferi yaptığını ve yapılan bu seferlerde dönem sonu itibari ile 11 bin 611 yolcunun seyahat ettiğini açıkladı. Uraloğlu, 2 yeni rotanın da yakında hizmete gireceğini söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, turistik tren seferlerine ilginin yoğun olduğunu belirterek, "Turistik Doğu Ekspresi, Ankara-Kars yönünde 42, Kars-Ankara yönünde 42 olmak üzere toplam 84 tren sefer yaptı.
Dönem sonu itibarıyla bu seferlerde 11 bin 611 yolcu seyahat etti. Ankara-Diyarbakır-Ankara Turistik Treni ve Ankara-Tatvan-Ankara Turistik Treni işletilmeye başlanacak." dedi.
Bakan Uraloğlu, son 22 yıldır demir yolu sektörüne yapılan yatırımlarla yüksek hızlı ve hızlı demir yolu hatlarını yaygınlaştırırken mevcut konvansiyonel hatların da kalitesinin artırıldığına dikkati çekerek, bu hatlarda turizme yönelik seferlerin işletilmeye başlandığını anlattı.
Trenin sadece bir ulaşım aracı değil, turizmin canlandırılmasından sanatın çeşitli alanlarının geliştirilmesine kadar çok önemli fırsatlar sunan bir araç olduğunu vurgulayan Uraloğlu, bu doğrultuda Ankara-Kars parkurunda Doğu Ekspresi'ne alternatif olarak turizm amaçlı Turistik Doğu Ekspresi'nin sefere konulduğunu hatırlattı.