İklim uzmanı uyardı: 40 şehrimize lapa lapa kar geliyor! Tarih verildi

YOĞUN YAĞIŞ GELİYOR

İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, Türkiye’nin bu kış mevsiminde mevsim normallerinin üzerinde yağış alacağını belirtti. Meteorolojik verilere göre 20 Aralık–20 Ocak döneminde Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu’nun kuzeyinde etkili kar yağışları bekleniyor. Barajların doluluk seviyesinin düşmesiyle artan kuraklık endişesine karşı bu yağışların ülkeyi rahatlatacağı ifade ediliyor.