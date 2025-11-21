İklim uzmanı uyardı: 40 şehrimize lapa lapa kar geliyor! Tarih verildi

İklim Uzmanı Dr. Okan Bozyurt, 20 Aralık–20 Ocak arasında Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu’da yoğun kar yağışı beklendiğini açıkladı. Model sonuçlarına göre 40 şehirde karın yerde uzun süre kalacağı belirtiliyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:
İklim uzmanı uyardı: 40 şehrimize lapa lapa kar geliyor! Tarih verildi - Resim: 1

YOĞUN YAĞIŞ GELİYOR

İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, Türkiye’nin bu kış mevsiminde mevsim normallerinin üzerinde yağış alacağını belirtti. Meteorolojik verilere göre 20 Aralık–20 Ocak döneminde Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu’nun kuzeyinde etkili kar yağışları bekleniyor. Barajların doluluk seviyesinin düşmesiyle artan kuraklık endişesine karşı bu yağışların ülkeyi rahatlatacağı ifade ediliyor.

1 12
İklim uzmanı uyardı: 40 şehrimize lapa lapa kar geliyor! Tarih verildi - Resim: 2

Bozyurt, kuzeyden gelecek sistemlerle karın geniş bir alanda etkili olacağını belirterek bu tarihler arasında unutulmaz bir kış yaşanacağını söyledi. Avrasya kar örtüsünün hızlı artışına dikkat çeken uzman isim, aralarında İstanbul’un da bulunduğu 40’a yakın ilin ocak ayında karla kaplanacağını vurguladı.

2 12
İklim uzmanı uyardı: 40 şehrimize lapa lapa kar geliyor! Tarih verildi - Resim: 3

Bozyurt’un değerlendirmesine göre erken yağış beklenen şehirler arasında Marmara ve Karadeniz hattı öne çıkıyor. Özellikle kıyı kesimlerde yağışların etkili olması, iç kesimlerde ise karın uzun süre yerde kalması öngörülüyor.

3 12
İklim uzmanı uyardı: 40 şehrimize lapa lapa kar geliyor! Tarih verildi - Resim: 4

İstanbul
Tekirdağ
Edirne
Kırklareli

4 12
İklim uzmanı uyardı: 40 şehrimize lapa lapa kar geliyor! Tarih verildi - Resim: 5

Balıkesir
Çanakkale
Bursa
Bilecik

5 12
İklim uzmanı uyardı: 40 şehrimize lapa lapa kar geliyor! Tarih verildi - Resim: 6

Sakarya
Kocaeli
Yalova
Artvin

6 12
İklim uzmanı uyardı: 40 şehrimize lapa lapa kar geliyor! Tarih verildi - Resim: 7

Rize
Bayburt
Trabzon
Gümüşhane

7 12
İklim uzmanı uyardı: 40 şehrimize lapa lapa kar geliyor! Tarih verildi - Resim: 8

Giresun
Ordu
Tokat
Amasya

8 12
İklim uzmanı uyardı: 40 şehrimize lapa lapa kar geliyor! Tarih verildi - Resim: 9

Samsun
Sinop
Çorum
Kastamonu

9 12
İklim uzmanı uyardı: 40 şehrimize lapa lapa kar geliyor! Tarih verildi - Resim: 10

Bartın
Karabük
Zonguldak
Düzce

10 12
İklim uzmanı uyardı: 40 şehrimize lapa lapa kar geliyor! Tarih verildi - Resim: 11

Bolu
Çankırı
Ankara
Eskişehir

11 12
İklim uzmanı uyardı: 40 şehrimize lapa lapa kar geliyor! Tarih verildi - Resim: 12

Yozgat
Sivas
Kırıkkale

12 12
kar yağışı Hava durumu