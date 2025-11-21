İklim uzmanı uyardı: 40 şehrimize lapa lapa kar geliyor! Tarih verildi
İklim Uzmanı Dr. Okan Bozyurt, 20 Aralık–20 Ocak arasında Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu’da yoğun kar yağışı beklendiğini açıkladı. Model sonuçlarına göre 40 şehirde karın yerde uzun süre kalacağı belirtiliyor.
YOĞUN YAĞIŞ GELİYOR
İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, Türkiye’nin bu kış mevsiminde mevsim normallerinin üzerinde yağış alacağını belirtti. Meteorolojik verilere göre 20 Aralık–20 Ocak döneminde Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu’nun kuzeyinde etkili kar yağışları bekleniyor. Barajların doluluk seviyesinin düşmesiyle artan kuraklık endişesine karşı bu yağışların ülkeyi rahatlatacağı ifade ediliyor.
Bozyurt, kuzeyden gelecek sistemlerle karın geniş bir alanda etkili olacağını belirterek bu tarihler arasında unutulmaz bir kış yaşanacağını söyledi. Avrasya kar örtüsünün hızlı artışına dikkat çeken uzman isim, aralarında İstanbul’un da bulunduğu 40’a yakın ilin ocak ayında karla kaplanacağını vurguladı.
Bozyurt’un değerlendirmesine göre erken yağış beklenen şehirler arasında Marmara ve Karadeniz hattı öne çıkıyor. Özellikle kıyı kesimlerde yağışların etkili olması, iç kesimlerde ise karın uzun süre yerde kalması öngörülüyor.
İstanbul
Tekirdağ
Edirne
Kırklareli
Balıkesir
Çanakkale
Bursa
Bilecik
Sakarya
Kocaeli
Yalova
Artvin
Rize
Bayburt
Trabzon
Gümüşhane
Giresun
Ordu
Tokat
Amasya
Samsun
Sinop
Çorum
Kastamonu
Bartın
Karabük
Zonguldak
Düzce
Bolu
Çankırı
Ankara
Eskişehir
Yozgat
Sivas
Kırıkkale