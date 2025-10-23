İlaçları bıraktıran formül! Sütle kaynatılan o çiçek, öksürük ve balgamı kökünden kesiyor!
Gaziantep'te kış mevsiminin yaklaşmasıyla aktarların işleri açıldı. Esnaf Sedat Akbayram, vatandaşların ilaç yerine bitkisel ürünlere yöneldiğini belirtirken, özellikle öksürük ve balgam için sütle kaynatılan o bitkinin kısa sürede rahatlama sağladığını açıkladı.
Gaziantep'te kış mevsiminin kapıda olmasıyla birlikte, vatandaşların bitkisel ürünlere olan ilgisinde gözle görülür bir artış yaşanıyor. Sonbahar mevsiminin gelmesi, bağışıklık sistemini güçlendiren kış çaylarına olan talebi de beraberinde getirdi.
Aktarlarda özellikle ıhlamur, zencefil, hatmi çiçeği, zahter ve tarçın gibi ürünlere talebin yoğun olduğu kaydedildi.
"İNSANLAR ARTIK İLAÇLAR YERİNE BİTKİSEL ÜRÜNLERİ TERCİH EDİYOR"
Vatandaşların bitkisel ürünlere olan talebinin geçmişe göre çok daha fazla olduğunu ifade eden esnaf Akbayram, bu değişimin nedenini de açıkladı.
Akbayram, "Ayrıca andız pekmezi, kozalak pekmezi ve şurubuyla hazırlanan doğal karışım macunları da büyük ilgi görüyor. İnsanlar artık ilaçlar yerine bitkisel ürünleri tercih ediyor. Bilinç arttıkça doğala yönelim de artıyor" dedi.
FİYATLARDA GEÇEN YILA GÖRE ARTIŞ YAŞANDI
Esnaf Akbayram, artan ilgiyle birlikte fiyatlarda da geçen yıla göre bir artış yaşandığını belirtti. Fiyat değişimlerini örneklerle açıklayan Akbayram, "Geçen yıla göre fiyatlarda artış yaşandı. Geçen sene ada çayının kilosu 500 liradan satılırken, bu yıl 800-900 lirayı bulması bekleniyor. Kış çaylarının 200 gramlık paketleri ise geçen yıl 100 lirayken, bu yıl 150 liraya çıkarılacak" diye konuştu.
Bitki çayı almak amacıyla aktara geldiğini belirten Esin Doğan isimli bir vatandaş ise, her yıl bu yönteme başvurduğunu ve doğal bitki çayları kullanarak hastalıklardan korunduğunu ifade etti.