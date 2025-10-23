İlaçları bıraktıran formül! Sütle kaynatılan o çiçek, öksürük ve balgamı kökünden kesiyor!

"İNSANLAR ARTIK İLAÇLAR YERİNE BİTKİSEL ÜRÜNLERİ TERCİH EDİYOR"

Vatandaşların bitkisel ürünlere olan talebinin geçmişe göre çok daha fazla olduğunu ifade eden esnaf Akbayram, bu değişimin nedenini de açıkladı.