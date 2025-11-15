İnşaat sahasında alışılmadık görüntü: Hatay’da pembe vinç gündem oldu
Hatay’da vinç sektöründe hizmet veren Kamil Yücel, kızının isteği üzerine vinçlerini pembe, mor, siyah ve gri renklere boyayarak inşaat sahalarına farklı bir görünüm kazandırdı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde vinç sektöründe hizmet veren Kamil Yücel, kızının “Baba bizim neden pembe vincimiz yok, bizim de pembe vincimiz olsun” sözlerinden ilham alarak vinçlerini farklı renklere boyadı.
Antakya ilçesi Kuzeytepe Mahallesi'nde iş yeri bulunan ve 13 yıldır vinç hizmeti veren Yücel, Hatay'ın yeniden inşa sürecine katkı sağlıyor. Yıllar önce Konya’da vinç işine başladığını belirten Yücel, depremin ardından Antakya’da hizmet vermeye devam ettiğini söyledi.
Yücel, tasarladığı pembe, mor, siyah ve gri vinçlerle inşaat sektörüne renk katarak dikkat çekiyor.
İlk yıllarda yeşil ve beyaz vinçlerle sektöre giriş yaptığını aktaran Yücel, kızının sözleri üzerine vinçleri farklı renklere boyamaya başladığını ifade etti.
Zamanla pembe, siyah, mor ve gri renklerde vinçlerle hizmet veren Yücel, inşaat sektöründe araçların çoğunlukla sarı ve beyaz olması nedeniyle farklı renkteki araçlarının dikkat çektiğini belirtti. “Pembe veya mor vinç gelsin” diye müşteriler tarafından özel olarak arandığını söyleyen Yücel, tasarladıkları renkli vinçlerin şantiyelerde ilgi gördüğünü dile getirdi.
Kamil Yücel açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Bu sektörde 13 yıldır vinç hizmetine devam ediyoruz. Vinç, ağır nakliye ve kaldırma hizmetleri veriyoruz. Genellikle inşaat sektöründeki araçların hepsi siyah veya beyaz renkler oluyor. Biz bu sektöre 7 yıl önce girdiğimizde, Konyaspor'un renkleri olan yeşil ve beyaz vinçlerimizle başladık. Zaman geçtikçe; gri, siyah, pembe ve mor renklerinde vinç araçlarımız oldu. Bu renkli vinçlerimiz arasından en ilgi çeken ve güzel olan pembe vinç oldu. Pembe renkteki vincin, inşaat sektöründe çok sık rastlanmayacak bir araçtı. Bu renkli vinçlerin ilham kaynağını kızım Yağmur Ayşe'den aldım. Kızım bana ‘Baba bizim neden pembe vincimiz yok, bizim de pembe vincimiz olsun' sözlerinden ilham alarak başladık.
Biz alışagelmişin dışında pembe vinçle inşaatlara gittiğimizde şantiyede bulunan kadınlar, çok güzel tepkiler vererek vinçle fotoğraf çektiriyorlar. Hatay'da acıların yaşandığı deprem bölgesinde inşaatlara; pembe, mor, siyah ve gri vinçlerle gittiğimizde ortama bir renk katıyoruz. Rengarenk vinçlerle güzel atmosfer ve motivasyon kaynağı oluşuyor. Bu süreçte Hatay'da bu renkli vinçlerimizle bir nebze de olsa vatandaşlarda tebessüm ve mutlu edebiliyorsak bu bizi gerçekten mutlu ediyor. Genellikle müşteriler aradıklarında; pembe vinç gelsin, mor vinç gelsin veya siyah vinç gelsin diyorlar. Bu şekilde güzel ve hoş tepkiler alıyoruz.”