İnşaat sahasında alışılmadık görüntü: Hatay’da pembe vinç gündem oldu

Kamil Yücel açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu sektörde 13 yıldır vinç hizmetine devam ediyoruz. Vinç, ağır nakliye ve kaldırma hizmetleri veriyoruz. Genellikle inşaat sektöründeki araçların hepsi siyah veya beyaz renkler oluyor. Biz bu sektöre 7 yıl önce girdiğimizde, Konyaspor'un renkleri olan yeşil ve beyaz vinçlerimizle başladık. Zaman geçtikçe; gri, siyah, pembe ve mor renklerinde vinç araçlarımız oldu. Bu renkli vinçlerimiz arasından en ilgi çeken ve güzel olan pembe vinç oldu. Pembe renkteki vincin, inşaat sektöründe çok sık rastlanmayacak bir araçtı. Bu renkli vinçlerin ilham kaynağını kızım Yağmur Ayşe'den aldım. Kızım bana ‘Baba bizim neden pembe vincimiz yok, bizim de pembe vincimiz olsun' sözlerinden ilham alarak başladık.