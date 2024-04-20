İntihar etmek için 4'üncü kattan atlayan kişi, başka bir şahısın üzerine düştü

Olay, Hatay’ın Payas ilçesinde meydana geldi. İntihar etmek için 4. Kattan atlayan şahıs, cadde üzerinden geçen başka bir şahsın üzerine düştü.

İntihar etmek için 4'üncü kattan atlayan kişi, başka bir şahısın üzerine düştü
Editör: Yağmur Biçen
Son Güncelleme:

Olay, Payas ilçesi Kürtül Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan Özkul Apartmanı’nın 4'üncü katında yaşayan C.K. isimli 39 yaşındaki şahıs, intihar etmek için balkondan atladı.

Şahıs, cadde üzerinde yaya olarak yürüyen M.T. isimli şahsın üzerine düştü. Yaralanan 2 şahısta ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Dörtyol Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan şahısların hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

İstanbul Tabip Odası Değişim Grubu adaylarını tanıttı!İstanbul Tabip Odası Değişim Grubu adaylarını tanıttı!Gündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# intihar # yaralama
Çok Okunanlar
İntihar etmek için 4'üncü kattan atlayan kişi, başka bir şahısın üzerine düştü
İntihar etmek için 4'üncü kattan atlayan kişi, başka bir şahısın üzerine düştü
İstanbul Tabip Odası Değişim Grubu adaylarını tanıttı!
İstanbul Tabip Odası Değişim Grubu adaylarını tanıttı!
Ersin Tatar: "KKTC, Türkiye ve Azerbaycan tıpta güç birliği yapmalı"
Ersin Tatar: "KKTC, Türkiye ve Azerbaycan tıpta güç birliği yapmalı"
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür Tokat depremi sonrası ateş püskürdü!
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür Tokat depremi sonrası ateş püskürdü!
Meteorolojiden kritik uyarı: sağanak yağışlar geri döndü!
Meteorolojiden kritik uyarı: sağanak yağışlar geri döndü!
Öne Çıkanlar İsrail'in İran'a saldırısının perde arkasında ne var? | Dr. Kadir Ertaç Çelik | ULUSAL HABER İsrail'in İran'a saldırısının perde arkasında ne var? | Dr. Kadir Ertaç Çelik | ULUSAL HABER Petrol krizi ve Ajda Pekkan! Pet'r Oil şarkısıyla Eurovision'a katılmamızın üzerinden 44 sene geçti! Petrol krizi ve Ajda Pekkan! Pet'r Oil şarkısıyla Eurovision'a katılmamızın üzerinden 44 sene geçti!