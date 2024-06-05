İş arayanlar dikkat! DSİ ve MEB bünyesinde personel alınacak! İşte detaylar...
İş arayanlara güzel haber. DSİ ve MEB bünyesinde personel alınacak! Detaylar haberimizde...
Editör: Yağmur Biçen
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İŞ İLANLARI
Devlet Su İşleri DSİ 21. Bölge Müdürlüğü İle Gölova Selahattin Ayan Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü için personel alımı yapılacağı duyuruldu.
ŞARTLAR
1 aşçı alımı için en az ilkokul en fazla Ortaöğretim (Lise ve Dengi) okul mezunu olmak, Kadın/Erkek 18-40 (10.06.2006 - 4.06.1984 tarihleri arasında doğan kişiler) başvurabilir
Mesleki ve Teknik Eğitim Liselerinin Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı ile Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı Aşçılık veya Mutfak bölümlerinden/dallarından, birinden mezun olmak veya ilanın yayımlanmasından önce alınmış olmalıdır.
MEB onaylı Aşçılık dalında Ustalık belgesine sahip olmak veya ilanın yayımlanmasından önce en az 1 yıl aşçı olarak çalıştığına dair bonservis veya çalışma belgesi almak.