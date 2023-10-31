İSBİKE'ler Harabeye Döndü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSBİKE sistemini de kullanılamaz hale getirdi! İstanbul’da 2012 senesinde faaliyete geçen Akıllı bisiklet kiralama sisteminin istasyonlarında hem bisiklet kalmadı hem de istasyonlar harabeye dönüştü.

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İstanbul’da yaşayan vatandaşların sorunları her gün artarken kolaylık sağlayacak projeler de ortadan kalkıyor.

İstanbul’da 2012 senesinde faaliyete geçen Akıllı bisiklet kiralama sistemi projesi, İstanbul halkının hem spor yapmasını hem de trafikten kurtulmasını sağlayan bir proje olarak İstanbulluya sunulmuştu ancak pek çok proje gibi o da hüsranla sonuçlandı.

İBB yönetimi birçok projede olduğu gibi İSBİKE projesine de ilgisiz kaldı, vatandaşın onlarca şikayetine rağmen İsbike’lerin bakımı yapılmadı.

Pek çok noktada istasyonnlar kullanılamaz haldeyken kimi yerde de sistem arızası yüzünden vatandaşa yüzlerce liralık borç çıkartıldı.

Vatandaş İBB'nin çözüm masasından dönüş alamayınca şikayetlerini çeşitli siteler üzerinden duyurdu.

# istanbul büyükşehir belediyesi
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