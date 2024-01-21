Isıtıcının içinden bakın ne çıktı!

Samsun'daki yolcu otobüsünde valizin içindeki ısıtıcı ve monitörün içinden uyuşturucu çıktı.

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Isıtıcının içinden bakın ne çıktı! - Resim: 1

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çalışmaları yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yolcu otobüsü ile İstanbul'dan Samsun'a gelen M.A.'nın valizini aradı.

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Isıtıcının içinden bakın ne çıktı! - Resim: 2

Narkotik polisi, valizin içindeki elektrik ısıtıcı ve bilgisayar monitörünü söküp içine baktığında zulalanmış 2 paket halinde 26.47 gram metamfetamin ele geçirdi. 

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Isıtıcının içinden bakın ne çıktı! - Resim: 3

Olayla ilgili M.A. gözaltına alındı. Polisteki sorgulanması tamamlanan zanlı, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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Isıtıcının içinden bakın ne çıktı! - Resim: 4

İşte operasyona ait görüntüler...

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