Isıtıcının içinden bakın ne çıktı!
Samsun'daki yolcu otobüsünde valizin içindeki ısıtıcı ve monitörün içinden uyuşturucu çıktı.
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Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çalışmaları yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yolcu otobüsü ile İstanbul'dan Samsun'a gelen M.A.'nın valizini aradı.
Narkotik polisi, valizin içindeki elektrik ısıtıcı ve bilgisayar monitörünü söküp içine baktığında zulalanmış 2 paket halinde 26.47 gram metamfetamin ele geçirdi.
Olayla ilgili M.A. gözaltına alındı. Polisteki sorgulanması tamamlanan zanlı, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
İşte operasyona ait görüntüler...