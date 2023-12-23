İSKİ Baraj Doluluk Oranlarını Açıkladı! 23 Aralık'ta Güncel Baraj Doluluk Oranları Kaça Yükseldi?

İstanbul'da barajların doluluk oranları İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi açıklar. Günlük olarak bu veri yenilenir. 23 Aralık günü hangi barajda ne kadar su kaldı?

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İSKİ Baraj Doluluk Oranlarını Açıkladı! 23 Aralık'ta Güncel Baraj Doluluk Oranları Kaça Yükseldi? - Resim: 1

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) güncel baraj doluluk oranlarını açıkladı. 

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İSKİ Baraj Doluluk Oranlarını Açıkladı! 23 Aralık'ta Güncel Baraj Doluluk Oranları Kaça Yükseldi? - Resim: 2

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine göre barajların doluluk oranları %51,18'e yükseldi. 

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İSKİ Baraj Doluluk Oranlarını Açıkladı! 23 Aralık'ta Güncel Baraj Doluluk Oranları Kaça Yükseldi? - Resim: 3

Alibey Barajı: % 62,4

Büyükçekmece Barajı: % 41,84

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İSKİ Baraj Doluluk Oranlarını Açıkladı! 23 Aralık'ta Güncel Baraj Doluluk Oranları Kaça Yükseldi? - Resim: 4

Darlık Barajı: % 61,97

Elmalı Barajı: % 84,64

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