İSKİ Baraj Doluluk Oranlarını Açıkladı! 23 Aralık'ta Güncel Baraj Doluluk Oranları Kaça Yükseldi?
İstanbul'da barajların doluluk oranları İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi açıklar. Günlük olarak bu veri yenilenir. 23 Aralık günü hangi barajda ne kadar su kaldı?
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) güncel baraj doluluk oranlarını açıkladı.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine göre barajların doluluk oranları %51,18'e yükseldi.
Alibey Barajı: % 62,4
Büyükçekmece Barajı: % 41,84
Darlık Barajı: % 61,97
Elmalı Barajı: % 84,64