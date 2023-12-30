İSKİ Baraj Doluluk Oranlarını Açıkladı! Hangi Barajda Ne Kadar Su Kaldı? 30 Aralık 2023 Günü Baraj Doluluk Oranları Kaç Oldu?
İstanbul'da barajların doluluk oranlarını İSKİ kaydetmekte ve duyurmaktadır. Güncel olarak İstanbul'daki barajların su doluluk oranlarını açıklayan İSKİ 30 Aralık 2023 günü için güncel verileri açıkladı.
Son Güncelleme:
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel baraj doluluk oranlarını duyurdu.
30 Aralık 2023 günü İstanbul'da barajların genel doluluk oranları %52,03'e yükseldi.
Alibey Barajı: % 62,22
Büyükçekmece Barajı: % 43,44
Darlık Barajı: % 63,22
Elmalı Barajı: % 84,71