İSKİ Barajlardaki Doluluk Oranlarını Duyurdu! 2 Ocak 2024 Bugün Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine göre İstanbul'daki barajlarda ne kadar su kaldı? İstanbul'da barajların doluluk oranları yükselmeye devam edecek mi? İşte 2 Ocak 2024 Salı günü güncel baraj doluluk oranları...

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İSKİ Barajlardaki Doluluk Oranlarını Duyurdu! 2 Ocak 2024 Bugün Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı? - Resim: 1

İstanbul'da barajların doluluk oranları kaça yükseldi? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel verileri açıkladı. 

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İSKİ Barajlardaki Doluluk Oranlarını Duyurdu! 2 Ocak 2024 Bugün Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı? - Resim: 2

İstanbul'da barajların doluluk oranları %52,11'e yükseldi. 

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İSKİ Barajlardaki Doluluk Oranlarını Duyurdu! 2 Ocak 2024 Bugün Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı? - Resim: 3

Alibey Barajı: % 61,59

Büyükçekmece Barajı: % 43,62

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İSKİ Barajlardaki Doluluk Oranlarını Duyurdu! 2 Ocak 2024 Bugün Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı? - Resim: 4

Darlık Barajı: % 63,47

Elmalı Barajı: % 84,78

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