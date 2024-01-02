İSKİ Barajlardaki Doluluk Oranlarını Duyurdu! 2 Ocak 2024 Bugün Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine göre İstanbul'daki barajlarda ne kadar su kaldı? İstanbul'da barajların doluluk oranları yükselmeye devam edecek mi? İşte 2 Ocak 2024 Salı günü güncel baraj doluluk oranları...
İstanbul'da barajların doluluk oranları kaça yükseldi? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel verileri açıkladı.
İstanbul'da barajların doluluk oranları %52,11'e yükseldi.
Alibey Barajı: % 61,59
Büyükçekmece Barajı: % 43,62
Darlık Barajı: % 63,47
Elmalı Barajı: % 84,78