İSKİ Barajların Doluluk Oranlarını Açıkladı! Güncel Oranlar Kaç Oldu? 15 Aralık Güncel Baraj Doluluk Oranları...
İstanbul'da barajların doluluk oranları herkesi etkilemektedir. Bu nedenle İstanbullular Barajların doluluk oranlarını çoğu zaman merakla izlerler. Peki, 15 Aralık 2023 Cuma günü barajlarda ne kadar su kaldı?
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi her gün güncel baraj doluluk oranlarını paylaşmaktadır. İşte 15 Aralık'ta güncel oranlar...
İstanbul'daki barajların genel doluluk oranları %40,57 oldu. Peki hangi barajda ne kadar su kaldı?
Alibey Barajı: %51,4
Büyükçekmece Barajı: % 25,73
Darlık Barajı: % 58,22
Elmalı Barajı: % 87,12