İSKİ barajların doluluk oranlarını duyurdu! Barajlarda ne kadar su kaldı? 20 Ocak günü güncel baraj doluluk oranları kaç oldu?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) güncel baraj doluluk oranlarını duyurdu. Güncel oranlar sürekli olarak yükselmeye devam ediyor. Peki 20 Ocak 2024 günü barajlarda ne kadar su kaldı?
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İSKİ güncel verileri internet sitesi aracılığıyla duyurmaktadır. Güncel baraj doluluk oranları sürekli olarak yükselip azalmaktadır. Peki 20 Ocak günü barajlarda ne kadar su kaldı?
İstanbul'da barajların genel doluluk oranları % 59,53 oldu? Peki barajlardaki doluluk oranları kaç oldu?
Alibey Barajı: % 68,78
Büyükçekmece Barajı: % 51,79
Darlık Barajı: % 73,95
Elmalı Barajı: % 84,85