İSKİ Barajların Genel Doluluk Oranları Kaça Yükseldi? 27 Aralık 2023 Çarşamba Günü Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı?
İstanbul'da barajların doluluk oranları her gün İSKİ tarafından duyurulmaktadır. İSKİ'ye göre barajlardaki doluluk oranları kaça yükseldi? 27 Aralık 2023 günü barajların doluluk oranları kaç oldu?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi her gün barajların doluluk oranlarını duyurmaktadır. Peki İstanbul'da barajlarda ne kadar su kaldı?
İstanbul'daki barajların genel doluluk oranı %51,89 oldu? Peki 27 Aralık 2023 günü hangi barajda ne kadar su kaldı?
Alibey Barajı: % 62,67
Büyükçekmece Barajı: % 42,91
Darlık Barajı: % 63
Elmalı Barajı: % 85,22