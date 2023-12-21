İSKİ Bazı İlçeleri Uyardı: O İlçelerde Su Kesilecek! 21 Aralık'ta Kesinti Yaşanacak İlçeler Hangileri?
İSKİ yaşanacak planlı su kesintilerini öncesinde bildirir. İstanbul'da hangi ilçelerde, mahallelerde ve saat kaça kadar devam edeceği İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından duyurulur. Peki 21 Aralık 2023 günü İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak?
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Büyükçekmece'de Güzelce mahallesinin etkileneceği su kesintisi saat 12.00'ye kadar devam edecek.
Su kesintisi içme suyu hatlarındaki 100 mm'lik arızadan kaynaklanıyor.
Bağcılar'da Yıldıztepe mahallesindeki kesinti saat 14.00'e kadar devam edecek.
Su kesintisi içme suyu hatlarındaki 100 mm'lik arızadan kaynaklanıyor.