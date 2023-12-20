İSKİ Duyurdu: İstanbul'da 6 İlçede Su Kesintisi! 20 Aralık 2023 Günü Hangi İlçelerde Su Kesilecek?
İstanbul'da yaşanacak su kesintileri İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi duyurmaktadır. Planlı kesintilerin saat kaça kadar devam edeceği de bildirilmektedir. Peki 20 Aralık 2023 günü hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak?
Arnavutköy'de Sazlıbosna mahallesinde yaşanacak su kesintisi saat 15.00'e kadar devam edecek.
Ataşehir'de Aşık Veysel Mahallesinde yaşanan su kesintisi saat 14.00'e kadar devam edecek.
Büyükçekmece'de 19 Mayıs, Dizdariye ve Sinanoba mahallesinde yaşanan su kesintisi 17.00'e kadar devam edecek.
Küçükçekmece'de Halkalı Merkez'de yaşanan su kesintisi saat 13.00'e kadar devam edecek.