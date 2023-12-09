İSKİ Duyurdu: O İlçelerde Su Kesilecek! Hangi İlçeler Hazır Olmalı? 9 Aralık 2023 Cumartesi Günü Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler...

İstanbul'da yaşanacak planlı su kesintileri İSKİ duyurmaktadır. İSKİ bugün ilçeleri uyardı? Bugün neden su kesildi? İstanbul'da hangi mahallelerde su olmayacak? İşte 9 Aralık'ta İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İSKİ Duyurdu: O İlçelerde Su Kesilecek! Hangi İlçeler Hazır Olmalı? 9 Aralık 2023 Cumartesi Günü Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler... - Resim: 1

Başakşehir'de Bahçeşehir 1. Kısım'da saat 16.00'ya kadar su kesintisi yaşanacak. 

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İSKİ Duyurdu: O İlçelerde Su Kesilecek! Hangi İlçeler Hazır Olmalı? 9 Aralık 2023 Cumartesi Günü Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler... - Resim: 2

İSKİ'ye göre kesintinin sebebi içme suyu hatlarında yaşanan 100 mm çaplı bir arıza. 

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İSKİ Duyurdu: O İlçelerde Su Kesilecek! Hangi İlçeler Hazır Olmalı? 9 Aralık 2023 Cumartesi Günü Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler... - Resim: 3

Eyüpsultan'da Mimar Sinan mahallesinde yaşanan su kesintisinin saat 12.00'ye kadar sürmesi bekleniyor. 

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İSKİ Duyurdu: O İlçelerde Su Kesilecek! Hangi İlçeler Hazır Olmalı? 9 Aralık 2023 Cumartesi Günü Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler... - Resim: 4

İSKİ'ye göre kesintinin sebebi içme suyu hatlarında yaşanan 100 mm çaplı bir arıza. 

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