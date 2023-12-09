İSKİ Duyurdu: O İlçelerde Su Kesilecek! Hangi İlçeler Hazır Olmalı? 9 Aralık 2023 Cumartesi Günü Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler...
İstanbul'da yaşanacak planlı su kesintileri İSKİ duyurmaktadır. İSKİ bugün ilçeleri uyardı? Bugün neden su kesildi? İstanbul'da hangi mahallelerde su olmayacak? İşte 9 Aralık'ta İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler...
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Başakşehir'de Bahçeşehir 1. Kısım'da saat 16.00'ya kadar su kesintisi yaşanacak.
İSKİ'ye göre kesintinin sebebi içme suyu hatlarında yaşanan 100 mm çaplı bir arıza.
Eyüpsultan'da Mimar Sinan mahallesinde yaşanan su kesintisinin saat 12.00'ye kadar sürmesi bekleniyor.
İSKİ'ye göre kesintinin sebebi içme suyu hatlarında yaşanan 100 mm çaplı bir arıza.