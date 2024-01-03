İSKİ Geceye Kadar Su Gelmeyecek 2 İlçeyi Uyardı! 3 Ocak'ta Nerede Su Kesilecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine göre su kesintisi yaşanacak ilçelerde kesintinin saat kaça kadar devam edeceğini de duyurmaktadır. 3 Ocak 2024 günü su kesintisi hangi ilçeleri etkileyecek?

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İSKİ Geceye Kadar Su Gelmeyecek 2 İlçeyi Uyardı! 3 Ocak'ta Nerede Su Kesilecek? - Resim: 1

Bahçelievler'de Kocasinan Merkez mahallesinde yaşanan 14.00'e kadar devam edecek. 

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İSKİ Geceye Kadar Su Gelmeyecek 2 İlçeyi Uyardı! 3 Ocak'ta Nerede Su Kesilecek? - Resim: 2

Büyükçekmece'de Dizdariye mahallesinde yaşanan su kesintisi saat 15.00'e kadar devam edecek. 

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İSKİ Geceye Kadar Su Gelmeyecek 2 İlçeyi Uyardı! 3 Ocak'ta Nerede Su Kesilecek? - Resim: 3

Beyoğlu'nda Fetihtepe, Halıcıoğlu, Kececi Piri, Piripaşa, Sütlüce ve Örnektepe mahallesinde yaşanan su kesintisi bugün saat 23.59'a kadar devam edecek. 

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İSKİ Geceye Kadar Su Gelmeyecek 2 İlçeyi Uyardı! 3 Ocak'ta Nerede Su Kesilecek? - Resim: 4

Kağıthane'de Gürsel, Mehmet Akif Ersoy, Merkez, Talatpaşa mahallesinde yaşanan kesinti 23.59'a kadar devam edecek. 

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