İSKİ Geceye Kadar Su Gelmeyecek 2 İlçeyi Uyardı! 3 Ocak'ta Nerede Su Kesilecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine göre su kesintisi yaşanacak ilçelerde kesintinin saat kaça kadar devam edeceğini de duyurmaktadır. 3 Ocak 2024 günü su kesintisi hangi ilçeleri etkileyecek?
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Bahçelievler'de Kocasinan Merkez mahallesinde yaşanan 14.00'e kadar devam edecek.
Büyükçekmece'de Dizdariye mahallesinde yaşanan su kesintisi saat 15.00'e kadar devam edecek.
Beyoğlu'nda Fetihtepe, Halıcıoğlu, Kececi Piri, Piripaşa, Sütlüce ve Örnektepe mahallesinde yaşanan su kesintisi bugün saat 23.59'a kadar devam edecek.
Kağıthane'de Gürsel, Mehmet Akif Ersoy, Merkez, Talatpaşa mahallesinde yaşanan kesinti 23.59'a kadar devam edecek.