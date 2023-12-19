İSKİ İstanbul'da O İlçeleri Uyardı! Saatlerce Su Olmayacak! 19 Aralık 2023 Günü İstanbul'da Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler...
İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacağını İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) bildirmektedir. İSKİ'ye göre bugün, 19 Aralık 2023'te hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak?
Beykoz'da Paşabahçe ve Riva Mahallelerinde su kesintisi saat 12.00'ye kadar devam edecek.
Beyoğlu Gümüşsuyu mahallesinde su kesintisi 12.00'ye kadar devam edecek.
Çatalca Ferhatpaşa, Gökçeali, Kaleiçi ve Oklalı mahallelerinde su kesintisi 22.00'ye kadar devam edecek.
Kağıthane Şirintepe mahallesinde 13.00'e kadar su kesintisi devam edecek.