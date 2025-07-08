İSKİ o ilçeleri uyardı: 15 saatlik su kesintisi başlıyor!

SU KESİNTİSİ 22.00’DE BAŞLIYOR

İSKİ’nin resmi açıklamasına göre, su kesintisi 8 Temmuz 2025 Salı günü saat 22.00’de başlayacak ve 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 13.00’e kadar sürecek. Bu süreçte, söz konusu ilçelerdeki bazı mahallelerde kesinti yaşanacağı ve vatandaşların önlem alması gerektiği belirtildi.