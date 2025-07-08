İSKİ o ilçeleri uyardı: 15 saatlik su kesintisi başlıyor!
İstanbul’un kalbinde su kesintisi alarmı! İSKİ, Kağıthane-Beyoğlu isale hattında yapılacak çalışma nedeniyle Beşiktaş, Şişli ve Beyoğlu’ndaki bazı mahallelerde 15 saatlik planlı kesinti yapılacağını açıkladı.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kent genelinde binlerce kişiyi ilgilendiren bir su kesintisi duyurusu yayımladı.
Yapılan açıklamaya göre, Kağıthane-Beyoğlu isale hattında yapılacak deplase bağlantı çalışması nedeniyle İstanbul’un merkezi ilçeleri olan Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş’ta 15 saat boyunca su kesintisi yaşanacak.
SU KESİNTİSİ 22.00’DE BAŞLIYOR
İSKİ’nin resmi açıklamasına göre, su kesintisi 8 Temmuz 2025 Salı günü saat 22.00’de başlayacak ve 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 13.00’e kadar sürecek. Bu süreçte, söz konusu ilçelerdeki bazı mahallelerde kesinti yaşanacağı ve vatandaşların önlem alması gerektiği belirtildi.
HANGİ MAHALLELER ETKİLENECEK?
İSKİ’nin duyurusuna göre, Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş ilçelerindeki çok sayıda mahalle kesintiden etkilenecek.
İşte su kesintisinden etkilenecek bölgeler:
Beyoğlu İlçesi: Halıcıoğlu, Piripaşa, Keçecipiri, Camiikebir, Kulaksız, Küçük Piyale (alt kotları), Kadımehmet Efendi, Yahya Kahya (alt kotları), Çatma Mescit, Bedrettin, Yenişehir, Hacıahmet, İstiklal, Arapcami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyedzade, Şahkulu, Kemankeş, Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalı Mescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıçalipaşa, Cihangir, Pürtelaş, Hasanefendi, Ömer Avni, Gümüşsuyu (alt kotları) mahalleleri.
Şişli İlçesi: Harbiye, Yayla, Paşa ve Feriköy mahalleleri.
Beşiktaş İlçesi: Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannüma, Abbasağa, Yıldız, Mecidiye ve Ortaköy mahalleleri.