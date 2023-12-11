İSKİ O İlçeleri Uyardı: Bugün Nerede Su Kesintisi Yaşanacak? 11 Aralık 2023 Günü Su Kesintisi Yaşayacak İlçeler...

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri önceden duyurmaktadır. Bu şekilde İstanbul'da yaşanacak olumsuzlukların önüne geçmek mümkün olmaktadır. Peki 11 Aralık 2023 Pazartesi günü hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte İSKİ'nin uyardığı o ilçeler...

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İSKİ O İlçeleri Uyardı: Bugün Nerede Su Kesintisi Yaşanacak? 11 Aralık 2023 Günü Su Kesintisi Yaşayacak İlçeler... - Resim: 1

Bağcılar ilçesinde Kirazlı mahallesinde yaşanan su kesintisi saat 14.00'e kadar devam edecek.

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İSKİ O İlçeleri Uyardı: Bugün Nerede Su Kesintisi Yaşanacak? 11 Aralık 2023 Günü Su Kesintisi Yaşayacak İlçeler... - Resim: 2

Kesinti içme suyu hatlarında yaşanan 100 mm çaplı şebeke hattı arızasından kaynaklanıyor. 

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İSKİ O İlçeleri Uyardı: Bugün Nerede Su Kesintisi Yaşanacak? 11 Aralık 2023 Günü Su Kesintisi Yaşayacak İlçeler... - Resim: 3

Maltepe'de Esenkent ve Gülsuyu mahallelerinde yaşanan su kesintisi saat 16.00'ya kadar devam edecek. 

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İSKİ O İlçeleri Uyardı: Bugün Nerede Su Kesintisi Yaşanacak? 11 Aralık 2023 Günü Su Kesintisi Yaşayacak İlçeler... - Resim: 4

Su kesintisi İBB tarafından yürütülen alt yapı çalışmalarından kaynaklanıyor. 

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