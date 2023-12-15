İSKİ O İlçeleri Uyardı: Hangi İlçelerde Su Kesilecek? 15 Aralık Cuma Günü Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler Hangileri?
İstanbul'da yaşanacak su kesintilerini İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi önceden bildirmektedir. Bu şekilde önceden önlem almak mümkün olur. Peki 15 Aralık 2023 Cuma günü nerede elektrik kesilecek?
Son Güncelleme:
Beykoz'da Göksu ve Göztepe Mahallelerinde yaşanacak su kesintisi saat 12.00'ye kadar devam edecek.
Esenyurt'ta Koza Mahallesinde yaşanan su kesintisi 13.00'e kadar devam edecek.
Kartal'da yaşanan su kesintisi Orhantepe mahallesindeki kesinti 12.00'ye kadar devam edecek.
Maltepe'de yaşanan su kesintisi Yalı mahallesini etkileyecek ve 12.00'ye kadar devam edecek.