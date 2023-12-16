İSKİ O İlçeleri Uyardı! Su Kesintisi Devam Edecek! 16 Aralık 2023 Günü Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler Hangileri?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından her gün su kesintisi yaşanacak ilçeler duyurulmaktadır. 16 Aralık 2023 Cumartesi günü İSKİ hangi ilçeleri uyardı?

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İSKİ O İlçeleri Uyardı! Su Kesintisi Devam Edecek! 16 Aralık 2023 Günü Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler Hangileri? - Resim: 1

Beyoğlu'nda yaşanan su kesintisi saat 13.00'e kadar devam edecek. 

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İSKİ O İlçeleri Uyardı! Su Kesintisi Devam Edecek! 16 Aralık 2023 Günü Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler Hangileri? - Resim: 2

Esenler'de yaşanan su kesintisi saat 14.00'e kadar devam edecek.

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İSKİ O İlçeleri Uyardı! Su Kesintisi Devam Edecek! 16 Aralık 2023 Günü Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler Hangileri? - Resim: 3

Kesinti içme suyu hatlarında yaşanan 100 mm çaplı şebeke hattı arızasından kaynaklanıyor. 

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İSKİ O İlçeleri Uyardı! Su Kesintisi Devam Edecek! 16 Aralık 2023 Günü Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler Hangileri? - Resim: 4

Kesinti içme suyu hatlarında yaşanan 100 mm çaplı şebeke hattı arızasından kaynaklanıyor. 

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