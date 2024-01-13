İSKİ Su Kesintisi Yaşanacak O İlçeleri Duyurdu! Hangi İlçeler Etkilenecek? 13 Ocak 2024 Günü Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler...
İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri İSKİ duyurmaktadır. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından su kesintilerinin saat kaça kadar devam edeceği önceden belirlenmektedir. Peki 13 Ocak 2024 günü İstanbul'da nerelerde su kesilecek?
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Arnavutköy'de Tayakadın mahallesinde su kesintisi saat 13.30'a kadar devam edecek.
Büyükçekmece'de Dizdariye mahallesinde yaşanacak su kesintisi saat 17.00'ye kadar devam edecek.
Esenler'de 15.00'e kadar devam edecek su kesintisinden Akevler, Atatürk, Fatih, Hürriyet, Necip Fazıl Kısakürek, Talatpaşa, Üçevler, İstiklal ve Şehitler mahallesi etkilenecek.
Kağıthane'de Hürriyet ve Çağlayan mahallelerinin etkileneceği su kesintisi saat 14.00'e kadar devam edecek.