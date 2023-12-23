İSKİ Uyardı: Hangi İlçelerde Su Kesintisi Yaşanacak? 23 Aralık 2023 Günü Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler Hangileri?
İSKİ her gün hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacağını önceden duyurmaktadır. Su kesintisi yaşanacak ilçelerde kesintisinin kaça kadar devam edeceği de bildirilmektedir. Peki 23 Aralık'ta nerede su kesilecek?
Bayrampaşa'da İsmet Paşa mahallesinde yaşanan su kesintisi saat 12.30'a kadar devam edecek.
Kesinti içme suyu hatlarında yaşanan 100 mm'lik şebeke hattı arızasından kaynaklanıyor.
Büyükçekmece'de Dizdariye mahallesinde yaşanan su kesintisi saat 12.30'a kadar devam edecek.
Kesinti içme suyu hatlarında yaşanan 100 mm'lik şebeke hattı arızasından kaynaklanıyor.