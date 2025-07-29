İSKİ uyardı! İstanbul'da planlı bakım ve onarım çalışmaları yapılacak

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü İstanbul genelinde planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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İSKİ uyardı! İstanbul'da planlı bakım ve onarım çalışmaları yapılacak - Resim: 1

30 Temmuz Çarşamba günü İstanbul genelinde çeşitli ilçelerde geçici su kesintileri uygulanacak.

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İSKİ uyardı! İstanbul'da planlı bakım ve onarım çalışmaları yapılacak - Resim: 2

Kesintiler planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek.

İSKİ, çalışmaların tamamlanmasının ardından suların yeniden verileceğini duyurdu.

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İSKİ uyardı! İstanbul'da planlı bakım ve onarım çalışmaları yapılacak - Resim: 3

Kesintiden etkilenen vatandaşların güncel bilgiye ulaşmak için İSKİ’nin resmi web sitesindeki “Planlı Su Kesintileri” sayfasından “Arıza Kesinti” bölümüne veya ALO 185 çağrı hattına başvurmaları istendi.

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İSKİ uyardı! İstanbul'da planlı bakım ve onarım çalışmaları yapılacak - Resim: 4

İSKİ, su kesintisinin uygulanacağı mahalle ve ilçelerin tam listesini web sitesinde paylaştı. 

Detaylı liste ve kesintiden etkilenen bölgeleri görmek için: 

İSKİ SU KESİNTİSİ EKRANI

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su kesintisi İSKİ