İSKİ uyardı! İstanbul’da su krizi kapıda: Yarın bu ilçelerde sular kesilecek!
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 29 Temmuz 2025 Salı günü İstanbul genelinde planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı.
İSKİ tarafından yapılan resmi duyuruya göre, 29 Temmuz Salı günü İstanbul genelinde çeşitli ilçelerde geçici su kesintileri uygulanacak.
Yetkililer, kesintilerin tamamen “planlı bakım ve onarım çalışmaları” kapsamında gerçekleştirileceğini ifade etti.
Kesintilerin duyurulmasının ardından pek çok vatandaş, “Sular kesildi mi?” ve “Ne zaman gelecek?” gibi sorulara yanıt aramaya başladı.
İSKİ, çalışmaların tamamlanmasının ardından suların yeniden verileceğini duyurdu. Kesintiden etkilenen vatandaşların güncel bilgiye ulaşmak için İSKİ’nin resmi web sitesindeki “Planlı Su Kesintileri” sayfasından “Arıza Kesinti” bölümüne veya ALO 185 çağrı hattına başvurmaları istendi.
İSKİ, su kesintisinin uygulanacağı mahalle ve ilçelerin tam listesini web sitesinde paylaştı.
Detaylı liste ve kesintiden etkilenen bölgeleri görmek için: