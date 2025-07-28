İSKİ uyardı! İstanbul’da su krizi kapıda: Yarın bu ilçelerde sular kesilecek!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 29 Temmuz 2025 Salı günü İstanbul genelinde planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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İSKİ uyardı! İstanbul’da su krizi kapıda: Yarın bu ilçelerde sular kesilecek! - Resim: 1

İSKİ tarafından yapılan resmi duyuruya göre, 29 Temmuz Salı günü İstanbul genelinde çeşitli ilçelerde geçici su kesintileri uygulanacak.

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İSKİ uyardı! İstanbul’da su krizi kapıda: Yarın bu ilçelerde sular kesilecek! - Resim: 2

Yetkililer, kesintilerin tamamen “planlı bakım ve onarım çalışmaları” kapsamında gerçekleştirileceğini ifade etti. 

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İSKİ uyardı! İstanbul’da su krizi kapıda: Yarın bu ilçelerde sular kesilecek! - Resim: 3

Kesintilerin duyurulmasının ardından pek çok vatandaş, “Sular kesildi mi?” ve “Ne zaman gelecek?” gibi sorulara yanıt aramaya başladı. 

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İSKİ uyardı! İstanbul’da su krizi kapıda: Yarın bu ilçelerde sular kesilecek! - Resim: 4

İSKİ, çalışmaların tamamlanmasının ardından suların yeniden verileceğini duyurdu. Kesintiden etkilenen vatandaşların güncel bilgiye ulaşmak için İSKİ’nin resmi web sitesindeki “Planlı Su Kesintileri” sayfasından “Arıza Kesinti” bölümüne veya ALO 185 çağrı hattına başvurmaları istendi.

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İSKİ uyardı! İstanbul’da su krizi kapıda: Yarın bu ilçelerde sular kesilecek! - Resim: 5

İSKİ, su kesintisinin uygulanacağı mahalle ve ilçelerin tam listesini web sitesinde paylaştı. 

Detaylı liste ve kesintiden etkilenen bölgeleri görmek için: 

İSKİ SU KESİNTİSİ EKRANI

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İSKİ istanbul su kesintisi