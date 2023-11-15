İSKİ Uyardı: O İki İlçede Su Kesintisi Olacak! 15 Kasım Çarşamba Günü Hangi İlçelerde Su Kesintisi Bekleniyor?
İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacağı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından önceden bildirilmektedir. Bu şekilde su kesintisi yaşanacak ilçelerde insanlar önceden hazırlık yapabilirler. Peki 15 Kasım günü nerelerde su kesintisi yaşanacak?
Son Güncelleme:
Silivri'de su kesintisi yaşanacak.
Kesintiden Alibey, Cumhuriyet, Fatih ve Kadıköy mahalleleri etkilenecek.
Su kesintisinin saat 12.00'ye kadar sürmesi bekleniyor.
Büyükçekmece'de yaşana su kesintisi ise bir süre daha devam edecek.