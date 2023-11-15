İSKİ Uyardı: O İki İlçede Su Kesintisi Olacak! 15 Kasım Çarşamba Günü Hangi İlçelerde Su Kesintisi Bekleniyor?

İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacağı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından önceden bildirilmektedir. Bu şekilde su kesintisi yaşanacak ilçelerde insanlar önceden hazırlık yapabilirler. Peki 15 Kasım günü nerelerde su kesintisi yaşanacak?

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İSKİ Uyardı: O İki İlçede Su Kesintisi Olacak! 15 Kasım Çarşamba Günü Hangi İlçelerde Su Kesintisi Bekleniyor? - Resim: 1

Silivri'de su kesintisi yaşanacak. 

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İSKİ Uyardı: O İki İlçede Su Kesintisi Olacak! 15 Kasım Çarşamba Günü Hangi İlçelerde Su Kesintisi Bekleniyor? - Resim: 2

Kesintiden Alibey, Cumhuriyet, Fatih ve Kadıköy mahalleleri etkilenecek.

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İSKİ Uyardı: O İki İlçede Su Kesintisi Olacak! 15 Kasım Çarşamba Günü Hangi İlçelerde Su Kesintisi Bekleniyor? - Resim: 3

Su kesintisinin saat 12.00'ye kadar sürmesi bekleniyor.

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İSKİ Uyardı: O İki İlçede Su Kesintisi Olacak! 15 Kasım Çarşamba Günü Hangi İlçelerde Su Kesintisi Bekleniyor? - Resim: 4

Büyükçekmece'de yaşana su kesintisi ise bir süre daha devam edecek. 

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