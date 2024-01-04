İSKİ Uyardı! O İlçelerde Sular Kesilecek! 4 Ocak 2024 Günü Nerede Su Kesilecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine göre su kesintisi yaşanacak ilçelerde kesintinin saat kaça kadar devam edeceğini de duyurmaktadır. 4 Ocak 2024 günü su kesintisi hangi ilçeleri etkileyecek?
Son Güncelleme:
Ataşehir Yenisahra Mahallesinde yaşanan su kesintisi saat 15:00'e kadar devam edecektir.
Beykoz Çubuklu Mahallesinde yaşanan su kesintisi saat 13:00'e kadar devam edecektir.
Eseneler Kemer Mahallesinde yaşanan su kesintisi saat 13:00'e kadar devam edecektir.
Esenyurt; Aşık Veysel Mahallesi, Esenkent Mahallesi, Koza Mahallesi ve Orhan Gazi Mahallesinde yaşanan su kesintisi saat 12:00'ye kadar devam edecektir.