İSKİ Uyardı! O İlçelerde Sular Kesilecek! 4 Ocak 2024 Günü Nerede Su Kesilecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine göre su kesintisi yaşanacak ilçelerde kesintinin saat kaça kadar devam edeceğini de duyurmaktadır. 4 Ocak 2024 günü su kesintisi hangi ilçeleri etkileyecek?

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İSKİ Uyardı! O İlçelerde Sular Kesilecek! 4 Ocak 2024 Günü Nerede Su Kesilecek? - Resim: 1

Ataşehir Yenisahra Mahallesinde yaşanan su kesintisi saat 15:00'e kadar devam edecektir. 

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İSKİ Uyardı! O İlçelerde Sular Kesilecek! 4 Ocak 2024 Günü Nerede Su Kesilecek? - Resim: 2

Beykoz Çubuklu Mahallesinde yaşanan su kesintisi saat 13:00'e kadar devam edecektir.

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İSKİ Uyardı! O İlçelerde Sular Kesilecek! 4 Ocak 2024 Günü Nerede Su Kesilecek? - Resim: 3

Eseneler Kemer Mahallesinde yaşanan su kesintisi saat 13:00'e kadar devam edecektir.

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İSKİ Uyardı! O İlçelerde Sular Kesilecek! 4 Ocak 2024 Günü Nerede Su Kesilecek? - Resim: 4

Esenyurt; Aşık Veysel Mahallesi, Esenkent Mahallesi, Koza Mahallesi ve Orhan Gazi Mahallesinde yaşanan su kesintisi saat 12:00'ye kadar devam edecektir.

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