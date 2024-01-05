İSKİ'den O İlçelere Su Kesintisi Uyarısı! İSKİ 5 Ocak'ta İstanbul'da Su Kesintisinin Yaşanacağı İlçeleri Açıkladı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine göre su kesintisi yaşanacak ilçelerde kesintinin saat kaça kadar devam edeceğini de duyurmaktadır. 5 Ocak 2024 günü su kesintisi hangi ilçeleri etkileyecek?

# istanbul su kesintisi
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İSKİ'den O İlçelere Su Kesintisi Uyarısı! İSKİ 5 Ocak'ta İstanbul'da Su Kesintisinin Yaşanacağı İlçeleri Açıkladı - Resim: 1

İSKİ İstanbul'da yaşanan ya da yaşanacak olan su kesintilerine karşı vatandaşı önceden bilgilendirir.

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İSKİ'den O İlçelere Su Kesintisi Uyarısı! İSKİ 5 Ocak'ta İstanbul'da Su Kesintisinin Yaşanacağı İlçeleri Açıkladı - Resim: 2

Bir gün öncesinden bilgilendirilen vatandaşlar su depolarını doldurmaktadır.

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İSKİ'den O İlçelere Su Kesintisi Uyarısı! İSKİ 5 Ocak'ta İstanbul'da Su Kesintisinin Yaşanacağı İlçeleri Açıkladı - Resim: 3

Peki 5 Ocak 2024 günü İstanbul'un hangi ilçelerinde su kesintisi yaşacak?

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İSKİ'den O İlçelere Su Kesintisi Uyarısı! İSKİ 5 Ocak'ta İstanbul'da Su Kesintisinin Yaşanacağı İlçeleri Açıkladı - Resim: 4

Beykoz Çubuklu Mahallesinde yaşanan su kesintisi saat 13:00'e kadar devam edecektir.

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