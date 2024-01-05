İSKİ'den O İlçelere Su Kesintisi Uyarısı! İSKİ 5 Ocak'ta İstanbul'da Su Kesintisinin Yaşanacağı İlçeleri Açıkladı
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine göre su kesintisi yaşanacak ilçelerde kesintinin saat kaça kadar devam edeceğini de duyurmaktadır. 5 Ocak 2024 günü su kesintisi hangi ilçeleri etkileyecek?
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İSKİ İstanbul'da yaşanan ya da yaşanacak olan su kesintilerine karşı vatandaşı önceden bilgilendirir.
Bir gün öncesinden bilgilendirilen vatandaşlar su depolarını doldurmaktadır.
Peki 5 Ocak 2024 günü İstanbul'un hangi ilçelerinde su kesintisi yaşacak?
Beykoz Çubuklu Mahallesinde yaşanan su kesintisi saat 13:00'e kadar devam edecektir.