İSKİ'ye Göre Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı? Güncel Baraj Doluluk Oranları Açıklandı! 8 Ocak 2024 Günü Güncel Baraj Doluluk Oranları...
İstanbul'da barajların doluluk oranlarını İSKİ duyurdu. Güncel barajların doluluk oranları sürekli olarak değişmektedir. Bu nedenle İSKİ güncel değerleri sürekli olarak paylaşır. 8 Ocak 2024 günü güncel baraj doluluk oranları kaça yükseldi?
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İstanbul'da barajlarda ne kadar su kaldığını İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi duyurmaktadır.
İstanbul'da barajların doluluk oranları %52,9'a yükseldi. Peki 8 Ocak'ta hangi barajda ne kadar su kaldı?
Alibey Barajı: % 61,04
Büyükçekmece Barajı: % 44,68
Darlık Barajı: % 64,27
Elmalı Barajı: % 86,31