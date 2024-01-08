İSKİ'ye Göre Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı? Güncel Baraj Doluluk Oranları Açıklandı! 8 Ocak 2024 Günü Güncel Baraj Doluluk Oranları...

İstanbul'da barajların doluluk oranlarını İSKİ duyurdu. Güncel barajların doluluk oranları sürekli olarak değişmektedir. Bu nedenle İSKİ güncel değerleri sürekli olarak paylaşır. 8 Ocak 2024 günü güncel baraj doluluk oranları kaça yükseldi?

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İSKİ'ye Göre Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı? Güncel Baraj Doluluk Oranları Açıklandı! 8 Ocak 2024 Günü Güncel Baraj Doluluk Oranları... - Resim: 1

İstanbul'da barajlarda ne kadar su kaldığını İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi duyurmaktadır. 

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İSKİ'ye Göre Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı? Güncel Baraj Doluluk Oranları Açıklandı! 8 Ocak 2024 Günü Güncel Baraj Doluluk Oranları... - Resim: 2

İstanbul'da barajların doluluk oranları %52,9'a yükseldi. Peki 8 Ocak'ta hangi barajda ne kadar su kaldı? 

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İSKİ'ye Göre Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı? Güncel Baraj Doluluk Oranları Açıklandı! 8 Ocak 2024 Günü Güncel Baraj Doluluk Oranları... - Resim: 3

Alibey Barajı: % 61,04

Büyükçekmece Barajı: % 44,68

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İSKİ'ye Göre Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı? Güncel Baraj Doluluk Oranları Açıklandı! 8 Ocak 2024 Günü Güncel Baraj Doluluk Oranları... - Resim: 4

Darlık Barajı: % 64,27

Elmalı Barajı: % 86,31

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