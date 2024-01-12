İSKİ'ye Göre Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı? Güncel Baraj Doluluk Oranları Kaça Yükseldi? 12 Ocak 2024 Günü Baraj Doluluk Oranları...
İSKİ barajlardaki doluluk oranlarını sürekli olarak güncelleyerek duyurmaktadır. Tüm İstanbulluları yakından ilgilendiren baraj doluluk oranları duyuruldu. 12 Ocak 2024 Cuma günü İstanbul'da barajlarda ne kadar su kaldı?
Son Güncelleme:
İstanbul'da barajların doluluk oranları İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi duyurmaktadır.
İstanbul'da barajların güncel doluluk oranları % 57,49'a yükseldi.
Alibey Barajı: % 68,69
Büyükçekmece Barajı: % 49,66
Darlık Barajı: % 71,13
Elmalı Barajı: % 83,47