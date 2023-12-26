İSKİ'ye Göre Barajların Doluluk Oranları Kaç Oldu? 26 Aralık 2023 Günü Barajların Güncel Doluluk Oranları Kaça Yükseldi?
İstanbul'daki barajların doluluk oranlarını İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi açıklamaktadır. Peki İSKİ'ye göre İstanbul'da barajlarda ne kadar su kaldı? İstanbulluları yakından ilgilendiren baraj doluluk oranları kaça yükseldi? 26 Aralık 2023 Salı günü güncel baraj doluluk oranları...
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel baraj doluluk oranlarını açıkladı.
İstanbul'daki barajların genel doluluk oranları %51,79'a yükseldi.
Alibey Barajı: % 62,77
Büyükçekmece Barajı: % 42,73
Darlık Barajı: % 62,82
Elmalı Barajı: % 85,15