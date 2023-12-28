İSKİ'ye Göre Barajların Doluluk Oranları Kaça Yükseldi? 28 Aralık 2023 Günü İstanbul'da Baraj Doluluk Oranları...
İSKİ barajların güncel doluluk oranlarını duyurdu. İSKİ'ye göre İstanbul'daki barajlarda ne kadar su kaldı? Bu su İstanbul'a yetecek mi? Hangi barajda ne kadar su kaldı? 28 Aralık 2023 günü barajların genel doluluk oranları kaça yükseldi?
Son Güncelleme:
İstanbul'da barajların güncel doluluk oranlarını İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi duyurmaktadır.
İstanbul'daki barajların genel doluluk oranları %51,95'e yükseldi. Peki hangi barajda ne kadar su kaldı?
Alibey Barajı: % 62,4
Büyükçekmece Barajı: % 43,26
Darlık Barajı: % 63,04
Elmalı Barajı: % 85