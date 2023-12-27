İSKİ'ye Göre Bugün Hangi İlçelerde Su Kesilecek? 27 Aralık Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler Hangileri?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine göre su kesintisi yapılacak ilçeler ve mahalleler önceden bildirilmektedir. Peki İSKİ bugün hangi ilçeleri uyardı? 27 Aralık 2023 Çarşamba günü hangi ilçelerde su kesilecek?
Büyükçekmece'de Hürriyet, Murat Çeşme, Türkoba mahallesindeki kesinti saat 19.00'a kadar devam edecek.
Eyüpsultan'da Güzeltepe Mahallesinde su kesintisi 14.00'e kadar devam edecek.
Kadıköy ilçesinde Sahrayıcedit mahallesinde yaşanan su kesintisi saat 16.30'a kadar devam edecek.
Sarıyer'de Çayırbaşı mahallesinde yaşanan su kesintisi saat 13.00'e kadar devam edecek.