İSKİ'ye Göre Bugün Hangi İlçelerde Su Kesintisi Yaşanacak? 2 Kasım Günü Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) her gün yaşanan su kesintilerini önceden duyurmaktadır. Bu kesintilerin bir kısmı altyapı çalışmalarından kaynaklansa da bugün İstanbul'da uzun saatler boyunca su kesintisi yaşanacak. Peki 2 Kasım günü hangi ilçelerde su kesilecek?
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Arnavutköy'de Balaban Mahallesinin etkileneceği su kesintisi saat 15.00'e kadar sürecek.
Ataşehir'de Atatürk, Küçükbakkalköy, Mevlana, Yeni Çamlıca ve Yenişehir mahallelerinin etkileneceği su kesintisi 17.30'a kadar devam edecek.
Büyükçekmece'de Celaliye Mahallesindeki su kesintisinin 16.00'da bitmesi öngörülüyor.
Beşiktaş'ta yaşanan su kesintisi Akat Mahallesini etkileyecek. Kesinti saat 16.00'ya kadar devam edecek.
Çatalca'da Kestanelik Mahallesinin etkileneceği su kesintisi saat 14.00'e kadar devam edecek.
Eyüpsultan'da Emniyettepe ve Güzeltepe mahallelerinin etkileneceği su kesintisi saat 14.00'e kadar devam edecek.