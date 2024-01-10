İSKİ'ye Göre Bugün Nerelerde Su Kesintisi Yaşanacak? İşte 10 Ocak 2024'te Su Kesintisi Olacak O İlçeler...
İstanbul'da planlı su kesintileri arıza tadilatı ya da altyapı çalışmaları için yaşanmaktadır. Peki İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine göre 10 Ocak 2024 günü hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak?
Büyükçekmece'de Dizdariye Mahallesinde yaşanacak su kesintisi saat 11.00'e kadar devam edecek.
Beykoz'da Tokatköy mahallesinde yaşanan su kesintisi saat 13.00'e kadar devam edecek.
Kesinti içme suyu hatlarındaki 100 mm çaplı arızadan kaynaklanıyor.
Kağıthane'de yaşanan su kesintisi saat 11.00'e kadar devam edecek.