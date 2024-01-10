İSKİ'ye Göre Bugün Nerelerde Su Kesintisi Yaşanacak? İşte 10 Ocak 2024'te Su Kesintisi Olacak O İlçeler...

İstanbul'da planlı su kesintileri arıza tadilatı ya da altyapı çalışmaları için yaşanmaktadır. Peki İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine göre 10 Ocak 2024 günü hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak?

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İSKİ'ye Göre Bugün Nerelerde Su Kesintisi Yaşanacak? İşte 10 Ocak 2024'te Su Kesintisi Olacak O İlçeler... - Resim: 1

Büyükçekmece'de Dizdariye Mahallesinde yaşanacak su kesintisi saat 11.00'e kadar devam edecek. 

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İSKİ'ye Göre Bugün Nerelerde Su Kesintisi Yaşanacak? İşte 10 Ocak 2024'te Su Kesintisi Olacak O İlçeler... - Resim: 2

Beykoz'da Tokatköy mahallesinde yaşanan su kesintisi saat 13.00'e kadar devam edecek. 

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İSKİ'ye Göre Bugün Nerelerde Su Kesintisi Yaşanacak? İşte 10 Ocak 2024'te Su Kesintisi Olacak O İlçeler... - Resim: 3

Kesinti içme suyu hatlarındaki 100 mm çaplı arızadan kaynaklanıyor. 

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İSKİ'ye Göre Bugün Nerelerde Su Kesintisi Yaşanacak? İşte 10 Ocak 2024'te Su Kesintisi Olacak O İlçeler... - Resim: 4

Kağıthane'de yaşanan su kesintisi saat 11.00'e kadar devam edecek. 

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